सवाई माधोपुर में चंबल नदी में कूदी नवविवाहिता,18 किलोमीटर बहने के बाद निकाली गई जिंदा

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र में चंबल नदी में उस समय हड़कंप मच गया, जब 20 वर्षीय नवविवाहिता महिला ने पाली ब्रिज से उफनती चंबल नदी में छलांग लगा दी.
Trending Photos
Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखण्ड क्षेत्र में बहने वाली चंबल नदी में पाली ब्रिज से कूदी 20 साल की नवविवाहिता महिला को चंबल नदी किनारे मौजूद चरवाहों ने निजी वोट के सहारे सकुशल बाहर निकाला. इसके बाद मौके पर बहरावंडा खुर्द पुलिस पहुंची और SDRF की रेस्क्यू टीम को सुपुर्द कर दिया.
महिला मध्यप्रदेश के गांव गुरनावदा थाना मानपुर जिला श्योपुर मध्यप्रदेश की रहने वाली है और गृहक्लेश के चलते महिला ने जानलेवा कदम उठाया.
महिला ने पाली ब्रिज से उफान पर चल रहीं चंबल नदी में छलांग लगा दी और करीब 18 किलोमीटर बहने के बाद अनियाला घाट पर ग्रामीण सुग्रीव मीना, गोलू मीना, खुशीराम मीना ने महिला की बचाने की आवाज सुनकर निजी नाव से चंबल में उतरे और खींच कर बाहर निकाला. फिलहाल महिला को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और महिला को खंडार थाने पर लाया गया है.
जानकारी के अनुसार, महिला अपने ससुराल गुरनावदा से दोपहर 12 बजे निकली और 1 बजे चंबल नदी पाली ब्रिज पर पहुंच गई. उसके बाद महिला ने मध्यप्रदेश की सीमा में क्षतिग्रस्त सुरक्षा जाल पर निकली हुई रेलिंग पर चढ़कर सीधे चंबल नदी में छलांग लगा दी.
मौके से गुजर रहे राहगीरों ने महिला को कूदते देख, इसकी सूचना तुरन्त चंबल घड़ियाल कर्मचारियों और मध्यप्रदेश की सामरसा पुलिस, खंडार थाने की बहरावंडा खुर्द पुलिस को दी. सूचना के बाद राजस्थान-मध्यप्रदेश की पुलिस, SDRF की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और बोट की मदद से महिला के रेस्क्यू के लिए चंबल नदी में उतरे करीब 18 किलोमीटर दूर जाकर महिला को अनियाला घाट पर ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस रेस्क्यू टीम को सुपुर्द कर दिया.
इस घटनाक्रम के रियल हीरो बने, जिन्होंने जान की परवाह नहीं करते हुए चंबल के तेज बहाव में नाव को उतारा और महिला को सकुशल जिंदा बाहर निकाला. महिला को जिंदा निकालने पर मौके पर पहुंचे खंडार एसडीएम ज्योत्सना खेड़ा, तहसीलदार पुष्कर सिंह, थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने तीनों युवकों के साहस की तारीफ की. वहीं प्रशासन युवती को अपने साथ लेकर खंडार थाने पहुंचे, जहां युवती के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai MadhopurNews हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!