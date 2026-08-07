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डीग में भारी बारिश के चलते 8 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

Rajasthan News: डीग में भारी बारिश के अलर्ट के चलते जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने 8 अगस्त, शनिवार को सभी सरकारी-निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है. प्री-प्राइमरी से 12वीं तक छुट्टी रहेगी, जबकि स्कूल स्टाफ को नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 07, 2026, 10:07 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 10:07 PM IST
डीग में भारी बारिश के चलते 8 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Image Credit: डीग में भारी बारिश के अलर्ट के चलते 8 अगस्त को सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रहेंगे.

Bharatpur News: डीग जिले में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने 8 अगस्त 2026, शनिवार को जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है. यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. आदेश के अनुसार प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए यह अवकाश लागू रहेगा.

भारी बारिश के अलर्ट के बाद लिया गया फैसला
जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी आने वाले समय में भारी बारिश की संभावना जताई है. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

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जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश
जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मयंक मनीष ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत यह आदेश जारी किया है. आदेश में साफ कहा गया है कि 8 अगस्त, शनिवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की छुट्टी रहेगी. प्रशासन ने सभी संस्था प्रधानों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं.

स्टाफ को स्कूल आना होगा
हालांकि विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा, लेकिन स्कूलों का शिक्षकीय और अन्य स्टाफ पहले की तरह अपने संस्थान में उपस्थित रहेगा. उन्हें नियमित रूप से अपने प्रशासनिक और अन्य जरूरी कार्य करने होंगे. यानी छुट्टी केवल विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए रहेगी.

आदेश की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी या निजी शिक्षण संस्थान इस अवकाश के दौरान संचालित पाया गया, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने सभी स्कूल संचालकों से अपील की है कि वे आदेश का पूरी तरह पालन करें और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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