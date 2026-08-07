/डीग में भारी बारिश के चलते 8 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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Bharatpur News: डीग जिले में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने 8 अगस्त 2026, शनिवार को जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है. यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. आदेश के अनुसार प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए यह अवकाश लागू रहेगा.
भारी बारिश के अलर्ट के बाद लिया गया फैसला
जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी आने वाले समय में भारी बारिश की संभावना जताई है. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.
जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश
जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मयंक मनीष ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत यह आदेश जारी किया है. आदेश में साफ कहा गया है कि 8 अगस्त, शनिवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की छुट्टी रहेगी. प्रशासन ने सभी संस्था प्रधानों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं.
स्टाफ को स्कूल आना होगा
हालांकि विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा, लेकिन स्कूलों का शिक्षकीय और अन्य स्टाफ पहले की तरह अपने संस्थान में उपस्थित रहेगा. उन्हें नियमित रूप से अपने प्रशासनिक और अन्य जरूरी कार्य करने होंगे. यानी छुट्टी केवल विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए रहेगी.
आदेश की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी या निजी शिक्षण संस्थान इस अवकाश के दौरान संचालित पाया गया, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने सभी स्कूल संचालकों से अपील की है कि वे आदेश का पूरी तरह पालन करें और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें.
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