Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चोरों ने हेड कॉन्स्टेबल के घर को बनाया निशाना, लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस और 20 लाख की ज्वेलरी ले उड़े चोर

Bharatpur News: भरतपुर जिले में हेड कॉन्स्टेबल के घर में चोरी हो गई. घटना के समय वे घर में ही सो रहे थे. देर रात चोर घर में घुसे और सोने-चांदी के करीब 20 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 11, 2026, 10:14 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 10:14 PM IST

Trending Photos

मकर संक्रांति पर घर पर बनाएं राजस्थानी गट्टे की खिचड़ी, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Rajasthani Gatte ki Khichdi

मकर संक्रांति पर घर पर बनाएं राजस्थानी गट्टे की खिचड़ी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान

जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग
7 Photos
Rajasthan Temple

जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग

क्या जनवरी में आने वाली है PM किसान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या कहता है नया अपडेट
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

क्या जनवरी में आने वाली है PM किसान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या कहता है नया अपडेट

चोरों ने हेड कॉन्स्टेबल के घर को बनाया निशाना, लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस और 20 लाख की ज्वेलरी ले उड़े चोर

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले में हेड कॉन्स्टेबल के घर में चोरी हो गई. घटना के समय वे घर में ही सो रहे थे. देर रात चोर घर में घुसे और सोने-चांदी के करीब 20 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए. साथ ही हेड कॉन्स्टेबल की घर में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर और 20 कारतूस भी लेकर भाग गए. हालांकि रिवॉल्वर घर के बाहर ही फेंक गए.

मामला भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के घड़ी जालिम सिंह गांव का है. गांव में रहने वाले बलजीत सिंह राजस्थान पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल हैं, जिनकी पोस्टिंग भरतपुर पुलिस लाइन में है. बलजीत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. बलजीत के अनुसार उनका परिवार घर में सो रहा था. सुबह करीब 4 बजे उठे, तो देखा घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घर के एक कमरे में रखी गोदरेज की अलमारी से सोने-चांदी के गहने, कैश और लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ 10 कारतूस गायब हैं. इसके बाद घर के बाहर जाकर देखा तो रिवॉल्वर पड़ी मिली. इसके बाद बलजीत ने सेवर पुलिस को घटना की सूचना दी. मौके पर DST टीम और सेवर पुलिस पहुंची.

आकलन करने पर पता चला कि करीब 20 लाख के गहने चोरी हुए हैं. इनमें 1 सोने की चैन, 5 अंगूठी, 5 नाक के कांटे, 4 कान की बाली, 1 झुमकी, 1 चांदी की कौंधनी, 10 जोड़ी चांदी की पायल, 7 हजार कैश शामिल है. बलजीत ने बताया कि पुलिस में होने के कारण उनके घर में लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस भी रखे थे. चोर दस कारतूस और रिवॉल्वर ले गए. हालांकि जब जांच की तो रिवॉल्वर घर के बाहर ही मिल गई, लेकिन चोर कारतूस अपने साथ ले गए.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे संख्या 44 पर TM मोटर्स के पास एक सड़क हादसा हो गया. हादसे में एक कैंटर वाहन अनियंत्रित होकर बाइक के ऊपर जा गिरा. बाइक सवार कंटेनर के नीचे दब गया जिसकी दर्दनाक मौत हो गई. कंटेनर चालक भी गम्भीर घायल हो गया. बताया जा रहा है कि कंटेनर ग्वालियर की तरफ से आगरा की तरफ जा रहा था.

दुर्घटना की सूचना मिलते ही सिटी सीओ कृष्णराज जागिड़ एवं सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने हाइड्रा मशीन की सहायता से कैंटर के नीचे दबे व्यक्ति और बाइक को बाहर निकाला. पुलिस ने ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया. मृतक व्यक्ति के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBharatpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news