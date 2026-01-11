चोरों ने हेड कॉन्स्टेबल के घर को बनाया निशाना, लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस और 20 लाख की ज्वेलरी ले उड़े चोर

Bharatpur News: भरतपुर जिले में हेड कॉन्स्टेबल के घर में चोरी हो गई. घटना के समय वे घर में ही सो रहे थे. देर रात चोर घर में घुसे और सोने-चांदी के करीब 20 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए.
Trending Photos
Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले में हेड कॉन्स्टेबल के घर में चोरी हो गई. घटना के समय वे घर में ही सो रहे थे. देर रात चोर घर में घुसे और सोने-चांदी के करीब 20 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए. साथ ही हेड कॉन्स्टेबल की घर में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर और 20 कारतूस भी लेकर भाग गए. हालांकि रिवॉल्वर घर के बाहर ही फेंक गए.
मामला भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के घड़ी जालिम सिंह गांव का है. गांव में रहने वाले बलजीत सिंह राजस्थान पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल हैं, जिनकी पोस्टिंग भरतपुर पुलिस लाइन में है. बलजीत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. बलजीत के अनुसार उनका परिवार घर में सो रहा था. सुबह करीब 4 बजे उठे, तो देखा घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है.
यह भी पढे़ं- जयपुर में आर्मी डे परेड से पहले सैन्य प्रदर्शन, दीया कुमारी ने दिखाई ‘साइक्लिंग फॉर द' नेशन’ को हरी झंडी
घर के एक कमरे में रखी गोदरेज की अलमारी से सोने-चांदी के गहने, कैश और लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ 10 कारतूस गायब हैं. इसके बाद घर के बाहर जाकर देखा तो रिवॉल्वर पड़ी मिली. इसके बाद बलजीत ने सेवर पुलिस को घटना की सूचना दी. मौके पर DST टीम और सेवर पुलिस पहुंची.
आकलन करने पर पता चला कि करीब 20 लाख के गहने चोरी हुए हैं. इनमें 1 सोने की चैन, 5 अंगूठी, 5 नाक के कांटे, 4 कान की बाली, 1 झुमकी, 1 चांदी की कौंधनी, 10 जोड़ी चांदी की पायल, 7 हजार कैश शामिल है. बलजीत ने बताया कि पुलिस में होने के कारण उनके घर में लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस भी रखे थे. चोर दस कारतूस और रिवॉल्वर ले गए. हालांकि जब जांच की तो रिवॉल्वर घर के बाहर ही मिल गई, लेकिन चोर कारतूस अपने साथ ले गए.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे संख्या 44 पर TM मोटर्स के पास एक सड़क हादसा हो गया. हादसे में एक कैंटर वाहन अनियंत्रित होकर बाइक के ऊपर जा गिरा. बाइक सवार कंटेनर के नीचे दब गया जिसकी दर्दनाक मौत हो गई. कंटेनर चालक भी गम्भीर घायल हो गया. बताया जा रहा है कि कंटेनर ग्वालियर की तरफ से आगरा की तरफ जा रहा था.
दुर्घटना की सूचना मिलते ही सिटी सीओ कृष्णराज जागिड़ एवं सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने हाइड्रा मशीन की सहायता से कैंटर के नीचे दबे व्यक्ति और बाइक को बाहर निकाला. पुलिस ने ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया. मृतक व्यक्ति के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBharatpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!