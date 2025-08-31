लाडपुरा गांव में TV देख रहे परिवार पर गिरी आकाशीय बिजली, 14 साल की मासूम की दर्दनाक मौत, 9 लोग घायल

Sawai Madhopur News: सवाईमाधोपुर के लाडपुरा गांव में आकाशीय बिजली का कहर! एक परिवार के 9 लोग घायल, 14 वर्षीय क्रांति खारवाल की मौत. 5 घायलों का बामनवास में इलाज, 3 गंगापुर रेफर. गांव में शोक की लहर.
Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र में स्थित लाडपुरा गांव में आकाशीय बिजली ने भयंकर कहर बरपाया. शनिवार को एक घर में टीवी देख रहे एक ही परिवार के नौ लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए. इस दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय क्रांति खारवाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि घायलों में पांच से छह बच्चे भी शामिल हैं.
घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल बामनवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पांच घायलों का उपचार चल रहा है. तीन अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों की स्थिति को देखते हुए उन्हें गंगापुर सिटी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार के लोग घर में एक साथ टीवी देख रहे थे, तभी अचानक बिजली गिरी, जिसने इस त्रासदी को अंजाम दिया.स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में हाल के दिनों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे दहशत का माहौल है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान घरों में सुरक्षित रहें और बिजली के उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें.
इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी को उजागर किया है. जिला प्रशासन ने मृतक के परिवार को सहायता का आश्वासन दिया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. यह हादसा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारियों की जरूरत को रेखांकित करता है.
