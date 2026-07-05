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एक घंटे में दो बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा भरतपुर, जानें आखिर क्यों बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

Rajasthan Crime News: भरतपुर में शनिवार रात एक घंटे के भीतर दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों ने फायरिंग की वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैला दी. चिकसाना क्षेत्र में व्यापारी से गोली मारकर नगदी लूटी गई, जबकि सेवर थाना क्षेत्र में 5 लाख रुपये लूटने की कोशिश नाकाम रहने पर बदमाशों ने राजू शर्मा को गोली मार दी. दोनों घायलों का आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 05, 2026, 09:45 AM|Updated: Jul 05, 2026, 09:45 AM
एक घंटे में दो बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा भरतपुर, जानें आखिर क्यों बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग
Image Credit: Rajasthan Crime NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bharatpur Crime News: भरतपुर शहर शनिवार रात उस समय दहशत में आ गया, जब महज एक घंटे के भीतर बदमाशों ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया. पहली वारदात चिकसाना थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक व्यापारी को गोली मारकर बदमाश नगदी लूटकर फरार हो गए. इसके कुछ ही देर बाद सेवर थाना क्षेत्र के गोलपुरा मोड़ पर बाइक सवार बदमाशों ने एक अन्य व्यक्ति पर फायरिंग कर दी. इस बार बदमाशों का निशाना 5 लाख रुपये की नकदी थी, लेकिन लूट की कोशिश नाकाम रहने पर आरोपी मौके से भाग निकले. लगातार हुई इन घटनाओं से पूरे शहर में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है.


5 लाख रुपये लेकर लौट रहे व्यक्ति पर हमला

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पुलिस के अनुसार सेवर थाना क्षेत्र के गोलपुरा मोड़ पर धानोता निवासी एवं वर्तमान में सुभाष नगर निवासी राजू शर्मा पुत्र तेजराम शर्मा शनिवार रात करीब 10:15 बजे मथुरा में जमीन खरीदने के लिए 5 लाख रुपये नकद उधार लेकर लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर रुपये लूटने का प्रयास किया. जब राजू शर्मा ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी. गोली लगने से वह घायल हो गए, लेकिन बदमाश रुपये लूटने में सफल नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए.


घायलों का अस्पताल में उपचार, पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल राजू शर्मा को तुरंत भरतपुर के आरबीएम जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. वहीं, पहली वारदात में घायल व्यापारी का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. दोनों घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.


सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बाइक सवार आरोपियों की पहचान की जा सके. पीड़ितों के बयान के आधार पर मामले दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.


विशेष नाकाबंदी के बावजूद वारदातों ने खड़े किए सवाल

इन घटनाओं ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और गश्त प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के अनुसार शनिवार शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में पुलिस की विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा था. इसके बावजूद बदमाशों ने उसी दौरान दो अलग-अलग इलाकों में फायरिंग और लूट की घटनाओं को अंजाम दे दिया. इससे पुलिस की सतर्कता और नाकाबंदी की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं. लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं से भरतपुर के लोगों में भय का माहौल है और नागरिकों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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