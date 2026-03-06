Zee Rajasthan
UPSC 2025 में भोपालगढ़ की बेटी ने लहराया परचम, अनीता देवड़ा ने हासिल की 644वीं रेंक

UPSC 2025 Anita Devda Biography: भोपालगढ़ की बेटी अनीता देवड़ा ने UPSC परीक्षा में 644वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उनकी सफलता से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है. परिवार में जश्न मनाया जा रहा है और कई लोगों ने उन्हें बधाई दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 06, 2026, 04:32 PM IST | Updated:Mar 06, 2026, 04:32 PM IST

UPSC 2025 में भोपालगढ़ की बेटी ने लहराया परचम, अनीता देवड़ा ने हासिल की 644वीं रेंक

UPSC 2025 Anita Devda Biography: भोपालगढ़ की बेटी अनीता देवड़ा ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. श्यामलाल देवड़ा की पुत्री अनीता देवड़ा को UPSC IAS परीक्षा में 644वीं रैंक मिली है. उनकी इस उपलब्धि से भोपालगढ़ क्षेत्र में खुशी का माहौल है और परिवार में जश्न मनाया जा रहा है. अनीता की सफलता पर उनके दादा भेरूलाल देवड़ा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जेपी देवड़ा और नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष जीवनराम जाखड़ सहित कई लोगों ने उन्हें बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

इसी के साथ ही आपको बता दें कि रावत भाटा के रहने वाले डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने UPSC 2025 की परीक्षा में टॉप कर इलाके के साथ-साथ पूरे राज्य का नाम रोशन किया है. इसी के साथ ही मीडिया से बात करते हुए अनीता के पिता श्यामलाल देवड़ा ने भगवान के आशीर्वाद के साथ बाकी लोगों के आशीर्वाद का धन्यवाद किया. साथ में आशा जताई की उनकी बेटी आगे भविष्य में भी इलाके के साथ-साथ घर का नाम ऐसे ही रोशन करेगी.

मजदूरी कर मां ने बेटी को पढ़ाया
जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र की बेटी अनीता देवड़ा ने कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. UPSC में अनीता देवड़ा ने 644वीं रैंक प्राप्त कर IAS बनने के सपने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे भोपालगढ़ क्षेत्र में खुशी का माहौल है और परिवार में जश्न मनाया जा रहा है.

अनीता देवड़ा, किसान श्यामलाल देवड़ा की पुत्री हैं. उनका परिवार बिल्कुल सामान्य किसान परिवार से जुड़ा है. अनीता ने भोपालगढ़ के सैनी स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की और बारहवीं कक्षा में ब्लॉक स्तर पर टॉप किया. उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए मां ने खेतों में मजदूरी कर और एक-एक पैसा जोड़कर बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा. अनीता की सफलता में उनकी मां का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है, जिन्होंने खेतों में मेहनत कर बेटी के सपनों को पंख दिए. परिवार में भी शिक्षा का माहौल रहा है. उनके रिश्ते में एक चाचा चेतन देवड़ा सेवानिवृत्त आईएएस हैं, जबकि अन्य रिश्तेदारों में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, एडीएम, प्रोफेसर और ग्राम विकास अधिकारी जैसे पदों पर कार्यरत लोग शामिल हैं.

अनीता ने 12वीं में टॉप करने के बाद ही आईएएस बनने का संकल्प लिया था और लगातार मेहनत के दम पर आखिरकार सफलता हासिल कर ली. उनकी इस उपलब्धि से भोपालगढ़ ही नहीं, पूरे जोधपुर जिले में गर्व और उत्साह का माहौल है.

