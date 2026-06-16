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भरतपुर में हनुमान बेनीवाल की सभा से पहले विश्वेन्द्र सिंह की दो टूक, बोले- अभी बाहर से लड़ाके बुलाने की जरूरत नहीं

Bharatpur News: जाट आरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री और भरतपुर राजपरिवार के सदस्य विश्वेन्द्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. विश्वेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा- भरतपुर, धौलपुर व डीग जिले के जाटों को केन्द्र में आरक्षण हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है.

Edited byAman SinghReported byDevendra singh
Published: Jun 16, 2026, 02:52 PM|Updated: Jun 16, 2026, 02:52 PM
भरतपुर में हनुमान बेनीवाल की सभा से पहले विश्वेन्द्र सिंह की दो टूक, बोले- अभी बाहर से लड़ाके बुलाने की जरूरत नहीं
Image Credit: Vishvendra Singh

Bharatpur News: जाट आरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री और भरतपुर राजपरिवार के सदस्य विश्वेन्द्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. 22 जून को भरतपुर में होने वाली हनुमान बेनीवाल की सभा को लेकर विश्वेन्द्र सिंह ने बयान दिया है. विश्वेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा- भरतपुर, धौलपुर व डीग जिले के जाटों को केन्द्र में आरक्षण हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है.

भरतपुर वीर भूमि है इतिहास गवाह है हमने बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती हैं. हमारा मान-सम्मान और स्वाभिमान अभी जिन्दा है. राज्य और केन्द्र सरकार सभी जगह आरक्षण की इस लडाई को लडने के लिए भी हम सक्षम हैं. अभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमें इस लड़ाई के लिये बाहर से लड़ाके बुलाने पड़ें.

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जब भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम सभी राजनैतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और अन्य जिले और राज्यों का सहयोग अवश्य लेंगे. समस्त सरदारी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि भरतपुर में किसी भी समस्या पर जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है, तो सर्व समाज की बुजुर्ग सरदारी और युवाओं से विचार-विमर्श करके निर्णय लिया गया है.

आरक्षण के लिए आंदोलन के साथ-साथ कानूनी पहलुओं और तथ्यों को भी ध्यान में रखना पड़ता है. भरतपुर-धौलपुर और नव गठित डीग जिले के जाटों को केन्द्र में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को चिट्ठी भेजी जा चुकी है. अब संसद में इसका कानून पारित होना है. हम राजस्थान के सभी सांसदों से हमारे आरक्षण के हक को संसद में पुरजोर तरीके से रखने के लिए मांग करेंगे और रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे. आरक्षण हमारा अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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