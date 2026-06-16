/भरतपुर में हनुमान बेनीवाल की सभा से पहले विश्वेन्द्र सिंह की दो टूक, बोले- अभी बाहर से लड़ाके बुलाने की जरूरत नहीं

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Bharatpur News: जाट आरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री और भरतपुर राजपरिवार के सदस्य विश्वेन्द्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. 22 जून को भरतपुर में होने वाली हनुमान बेनीवाल की सभा को लेकर विश्वेन्द्र सिंह ने बयान दिया है. विश्वेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा- भरतपुर, धौलपुर व डीग जिले के जाटों को केन्द्र में आरक्षण हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है.
भरतपुर वीर भूमि है इतिहास गवाह है हमने बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती हैं. हमारा मान-सम्मान और स्वाभिमान अभी जिन्दा है. राज्य और केन्द्र सरकार सभी जगह आरक्षण की इस लडाई को लडने के लिए भी हम सक्षम हैं. अभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमें इस लड़ाई के लिये बाहर से लड़ाके बुलाने पड़ें.
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जब भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम सभी राजनैतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और अन्य जिले और राज्यों का सहयोग अवश्य लेंगे. समस्त सरदारी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि भरतपुर में किसी भी समस्या पर जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है, तो सर्व समाज की बुजुर्ग सरदारी और युवाओं से विचार-विमर्श करके निर्णय लिया गया है.
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आरक्षण के लिए आंदोलन के साथ-साथ कानूनी पहलुओं और तथ्यों को भी ध्यान में रखना पड़ता है. भरतपुर-धौलपुर और नव गठित डीग जिले के जाटों को केन्द्र में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को चिट्ठी भेजी जा चुकी है. अब संसद में इसका कानून पारित होना है. हम राजस्थान के सभी सांसदों से हमारे आरक्षण के हक को संसद में पुरजोर तरीके से रखने के लिए मांग करेंगे और रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे. आरक्षण हमारा अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे.
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