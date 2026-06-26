/भरतपुर कांग्रेस में सियासी भूचाल, विश्वेंद्र सिंह का जिलाध्यक्षों पर तीखा हमला, क्या बदलेंगे राजनीतिक समीकरण ?

Bharatpur News : राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह और गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला भरतपुर और नवनिर्मित डीग जिले का है, जहां कांग्रेस नेता विश्वेंद्र सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी सियासत को गरमा दिया है. पूर्व मंत्री ने सीधे तौर पर भरतपुर के जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा और डीग के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा किया है.

विश्वेंद्र सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट

राहुल गांधी का जन्मदिन तक मनाना भूल गए

विश्वेंद्र सिंह का आरोप है कि दोनों जिलों में जिलाध्यक्षों के पास कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कोई कार्यालय तक नहीं है. आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. संगठन की सुस्ती इस कदर है कि दोनों जिलाध्यक्ष कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का जन्मदिन तक मनाना भूल गए. इस पोस्ट के बाद से ही भरतपुर और डीग के मूल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच भारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सवाल उठ रहे हैं कि जब खुद पार्टी के इतने बड़े और वरिष्ठ नेता ही जिलाध्यक्षों से खुश नहीं हैं, तो आने वाले स्थानीय निकाय, पंचायती राज और आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस दोनों जिलों में कैसे मजबूती से खड़ी हो पाएगी ?

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कांग्रेस के लिए बढ़ती चुनौतियां, नए समीकरणों का दौर

नाराजगी की एक बड़ी वजह ये भी सामने आ रही है, कि दोनों जिलों की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में विश्वेंद्र सिंह के समर्थकों को जगह नहीं दी गई है. आपको बता दें कि वर्तमान में इन दोनों ही जिलों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है. ऐसे में संगठन की ये आपसी खींचतान पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है.हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में भरतपुर से एकमात्र कांग्रेस सांसद संजना जाटव हैं. सियासी गलियारों में ये साफ है कि संजना जाटव की लोकसभा चुनाव में जीत के पीछे, विश्वेंद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा था. लेकिन अब इस विवाद के बीच एक नया राजनीतिक समीकरण भी बनता दिख रहा है.

आरोपों पर क्या बोले दोनों जिलाध्यक्ष ?

हालांकि मामले पर जब भरतपुर के जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा और डीग के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी से पूछा गया तो दोनों का ही ये कहना था की विश्वेंद्र सिंह ने ऐसा क्यों कहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं. हम उनसे मिलेगें और पूछेगें कि क्या नाराजगी हैं ? विश्वेंद्र सिंह दिग्गज नेता हैं और हमारे पूजनीय है.

क्या बीजेपी से बढ़ रही हैं नजदीकियां ?

हाल ही में जाट आरक्षण के संवेदनशील मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सकारात्मक रुख की विश्वेंद्र सिंह खुलकर तारीफ कर चुके हैं. ऐसे में विश्वेंद्र सिंह और सीएम भजनलाल शर्मा की बढ़ती नजदीकियों को लेकर राजस्थान की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म हो गया है.

भरतपुर और डीग में कांग्रेस की यs आपसी लड़ाई बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाएगी ? या फिर विश्वेंद्र सिंह के इन तीखे तेवरों के पीछे राजस्थान में कोई नया राजनीतिक समीकरण जन्म ले रहा है ?

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