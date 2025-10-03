Zee Rajasthan
कौन थे गिर्राज प्रसाद तिवारी? जिन्होंने 105 साल की उम्र में ली आखिरी सांस...

Girraj Prasad Tiwari Passes Away: राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और दिग्गज नेता गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर छा गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 03, 2025, 07:44 AM IST | Updated: Oct 03, 2025, 07:44 AM IST

Who is Girraj Prasad Tiwari: राजस्थान की राजनीति और समाज सेवा के एक युग का अंत हो गया. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भरतपुर के दिग्गज नेता गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई. उनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव बिड्यारी, बयाना (भरतपुर) में किया जाएगा. तिवारी जी की जिंदादिली, संयमित जीवनशैली और तेज याददाश्त ने उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाया, जिन्हें राजस्थान हमेशा याद रखेगा.

प्रारंभिक जीवन और वकालत में योगदान
गिर्राज प्रसाद तिवारी का जन्म 1920 में भरतपुर जिले के बिड्यारी गांव में हुआ था. उन्होंने वकालत के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई पूरी की और इस पेशे में अपनी गहरी छाप छोड़ी. एक कुशल वकील के रूप में उन्होंने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि व्यापक स्तर पर सम्मान अर्जित किया. उनकी बौद्धिक क्षमता और निष्पक्ष दृष्टिकोण ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया.

राजनीतिक सफर
तिवारी जी का राजनीतिक जीवन अत्यंत प्रेरणादायक रहा. उन्होंने स्थानीय स्तर से अपनी शुरुआत की और एक बार प्रधान तथा एक बार जिला प्रमुख के रूप में सेवा दी. इसके बाद, वे दो बार विधायक चुने गए, जहां उन्होंने जनता के मुद्दों को विधानसभा में मजबूती से उठाया. उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1985 से 1990 तक राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रहा. इस पद पर उनकी निष्पक्षता, संयम और नेतृत्व कौशल की खूब सराहना हुई. तिवारी जी ने अपने कार्यकाल में विधानसभा की गरिमा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई.

जिंदादिली और प्रेरणादायक व्यक्तित्व
105 वर्ष की आयु में भी तिवारी जी की जिंदादिली और तेज याददाश्त सभी के लिए आश्चर्य और प्रेरणा का विषय थी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, "तिवारी जी का संयमित जीवन और उनकी प्रेरणादायक शख्सियत हम सभी के लिए मिसाल थी. उनका स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अविस्मरणीय रहेगा." गहलोत ने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना की.

शोक और सामाजिक प्रभाव
तिवारी जी के निधन पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया. उनके पैतृक गांव बिड्यारी और आसपास के क्षेत्रों में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े. उनके निधन ने न केवल भरतपुर बल्कि पूरे राजस्थान में एक शून्य पैदा किया है. उनकी सादगी, समर्पण और दीर्घायु ने उन्हें एक जीवंत मिसाल बनाया, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी.

गिर्राज प्रसाद तिवारी का जीवन राजस्थान की राजनीति और समाज सेवा में एक स्वर्णिम अध्याय है. उनकी निष्पक्षता, बौद्धिक क्षमता और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें एक आदर्श नेता बनाया. उनके निधन से राजस्थान ने एक अनुभवी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व खो दिया, लेकिन उनकी विरासत और शिक्षाएं हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी. तिवारी जी का जीवन न केवल उनके समकालीनों बल्कि युवा पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा.

