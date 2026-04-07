भरतपुर में शादी के 5 साल बाद महिला की मौत से हड़कंप, ससुराल पक्ष पर FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

Rajasthan Crime: भरतपुर जिले में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. महिला के पीहर पक्ष को शक है कि कीर्ति की हत्या उसके ससुराल वालों ने की है. मिली जानकारी के मुताबिक, शादी के बाद से ही कीर्ति का पति पवन, सास फूलो देवी, ससुर घमंडी सिंह और देवर देव वीर सिंह शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे.
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Rajasthan Crime: राजस्थान के भरतपुर जिले में चिकसाना थाना इलाके में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. महिला के पीहर पक्ष को शक है कि कीर्ति की हत्या उसके ससुराल वालों ने की है. ससुराल वाले कीर्ति को दहेज के लिए परेशान करते थे. कीर्ति के गले पर निशान भी मौजूद हैं.
रोहित निवासी बसैया थाना अछनेरा जिला आगरा ने बताया कि मेरी छोटी बहन कीर्ति की शादी 5 साल पहले पवन निवासी इकरन थाना चिकसाना के साथ हुई थी. मेरे परिवार वालों ने शादी में करीब 8 लाख रुपये खर्च किए थे. शादी के बाद से ही कीर्ति का पति पवन, सास फूलो देवी, ससुर घमंडी सिंह और देवर देव वीर सिंह शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे.
दहेज की मांग को लेकर कीर्ति के ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते रहे. मारपीट के बारे में कीर्ति ने
अपने पीहर पक्ष से कई बार शिकायत की, लेकिन कई बार पंचायत आयोजित करवाई गई. जहां कीर्ति के पीहर पक्ष ने हमेशा यह विश्वास दिलाया कि अब वह कीर्ति के साथ मारपीट नहीं करेंगे और ना ही दहेज मांगेंगे.
कीर्ति का देवर देव वीर फौज में नौकरी करता है, उसका भी विवाद उसकी पत्नी से चल रहा है. देवर की सह पर ही कीर्ति के साथ मारपीट की जाती थी. 3 महीने पहले कीर्ति ने अपने भाई रोहित को बताया था कि देवर ने फोन कर अपने परिवार वालों से कहा था कि वह कीर्ति की हत्या कर दें. उसके बाद वह पवन की शादी कहीं दूसरी जगह करवा देंगे.
6 अप्रैल को रोहित के पास एक फोन आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि कीर्ति की मौत हो गई है. कीर्ति के पीहर पक्ष के लोग तुरंत उसके ससुराल पहुंचे. ससुराल में कीर्ति का शव पड़ा हुआ था. कीर्ति के गले पर निशान थे, जिसके बाद उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर जाया गया. चिकसाना थाना पुलिस ने कीर्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाया.
कीर्ति के भाई को शक है कि कीर्ति का गला दबाकर उसकी हत्या की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. कीर्ति के भाई ने पुलिस को FIR दे दी है. वहीं मामले में डीएसपी भरतपुर ग्रामीण कन्हैयालाल चौधरी ने बताया है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपर्द कर दिया और मामले में अनुसंधान जारी है.
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