Year Ender 2025 Bharatpur: पुलिस कार्रवाई से लेकर विकास योजनाओं तक, पढ़ें भरतपुर का पूरा साल एक नजर में

Year Ender 2025 Bharatpur: भरतपुर पुलिस ने 2025 में स्थानीय कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए. विशेष रूप से, पुलिस ने शहर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 105 अवैध मोडिफाइड बाइकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और मॉडिफाइड साइलेंसरों को जब्त कर रोड रोलर से कुचल दिया, जिससे भविष्य में ऐसे नियम-उल्लंघन को रोकने का संदेश मिला.



भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल को अर्जुन अवार्ड

2025 में भरतपुर के पैरालंपिक शूटर रुद्रांश खंडेलवाल को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया. इस प्रतिष्ठित पुरस्कार ने न केवल उनके परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि भरतपुर शहर की खेल प्रतिभा को भी राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई.

मानसून की मार

भरतपुर जिले में 2025 के मानसून के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित रहा. विशेषकर बांध के आसपास के गांवों में पानी भरने से लोग बेघर हुए और कृषि प्रभावित हुई. इस घटना ने ग्रामीण जीवन को कई दिनों तक कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता देखा.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

दिसंबर 2025 में भरतपुर के यूआईटी ऑडिटोरियम में एक द्विदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए. इस आयोजन ने शहर को एक ग्लोबल मंच पर लाने का काम किया और स्थानीय व्यापार, शिक्षा तथा संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई.



विकास की दिशा में कदम

2025 में भरतपुर को केंद्र व राज्य सरकार से कई विकास संबंधी सौगातें मिलीं. इनमें प्रमुख है एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 201 करोड़ रुपये की स्वीकृति, जो शहर के यातायात व बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा.

पर्यटन में सक्रियता

भरतपुर का पर्यटन क्षेत्र 2025 में सक्रीय रहा. भरतपुर में भर्ती केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (Bird Sanctuary) सहित कई पर्यटन स्थलों ने पर्यटकों को आकर्षित किया, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को मजबूती मिली.

सांस्कृतिक आयोजनों का प्रभाव

भरतपुर में 2025 में कामन उत्सव और श्रीकृष्ण जन्मोत्सव जैसे सांस्कृतिक आयोजनों ने शहर की सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त किया. ये आयोजन न केवल स्थानीय कला और परंपराओं को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देते हैं.

रोजगार और प्रशासनिक समर्थन

भरतपुर समेत राजस्थान के अन्य जिलों में राज्य सरकार ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को पदोन्नति और पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया. यह प्रयास स्थानीय प्रशासन की कार्यक्षमता और निरंतरता को मजबूत करने वाली पहलों में शामिल रहा.

