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Instagram Reel बनी मौत की वजह? आगरा से भरतपुर घूमने आए युवक की झरने में डूबने से मौत

Bharatpur Accident: भरतपुर के बयाना इलाके में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए एक युवक का झरने में नहाते समय पैर फिसल गया. वह तालाब में गिर गया और गहराई में जाने से पानी से बाहर नहीं आया.

Edited byAman SinghReported byDevendra singh
Published: Jun 14, 2026, 10:27 PM|Updated: Jun 14, 2026, 10:27 PM
Instagram Reel बनी मौत की वजह? आगरा से भरतपुर घूमने आए युवक की झरने में डूबने से मौत
Image Credit: Bharatpur Accident

Bharatpur Accident: राजस्थान के भरतपुर के बयाना इलाके में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए एक युवक का झरने में नहाते समय पैर फिसल गया. वह तालाब में गिर गया और गहराई में जाने से पानी से बाहर नहीं आया. इसके बाद साथियों ने उसकी तलाश शुरू की. मौके पर सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची. करीब 30 मिनट तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अजय का शव बाहर निकाला जा सका.

घटना बयाना उपखण्ड गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में बहने वाले दर्र बरहाना झरने की है. गढ़ी बाजना थाना पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल सुजान सिंह ने बताया कि हादसे में आगरा निवासी अजय की मौत हो गई. शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि इंस्टाग्राम पर झरने की रील देखकर युवक दोस्तों के साथ संडे को घूमने आए थे.

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मृतक अजय के दोस्त संस्कार और नैतिक ने बताया कि हम तीनों दोस्त उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं. इंस्टाग्राम पर दर्र बहराना झरने की रील देखी थी. इसके बाद तीनों ने संडे के दिन यहां आने का प्रोग्राम बनाया था. एक ही स्कूटी पर तीनों सुबह 10 बजे झरने पर पहुंचे थे. दोपहर करीब 2 बजे अजय निवासी राजपुर चुंगी (आगरा) का पैर फिसल गया और वह फिसलते हुए तालाब में गिर गया.

गिरते ही वह गहराई में चला गया और बाहर नहीं निकल सका. अजय के साथियों ने उसे ढूढने की कोशिश की, लेकिन युवक का पता नहीं चला. मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत गढ़ी बाजना थाना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया और सर्च ऑपरेशन चलाया. करीब 30 मिनट के बाद युवक का शव तालाब से बाहर निकाला जा सका.

शव मिलने के बाद उसके साथियों और पुलिस ने परिजनों को सूचना दी. साथ ही शव को बयाना के सरकारी हॉस्पिटल में रखवाया गया. पुलिस के अनुसार, परिजनों के आने के बाद पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. हेड कॉन्स्टेबल सुजान सिंह ने बताया कि अजय आगरा के एक प्राइवेट कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था. पिता विनोद किराना दुकान चलाते हैं. अजय 4 भाईयों में सबसे छोटा था.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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