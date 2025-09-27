Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मौत दे दी जाएगी मित्र... युवक ने पिस्टल रहराते हुए रील पर लिखा कैप्शन

Rajasthan Viral Video: भरतपुर जिले में रुदावल थाना क्षेत्र के गांव बरोदा निवासी भरत गुर्जर नामक युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर जमकर अवैध हथियारों के साथ रील बनाकर डाली है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Devendra singh
Published: Sep 27, 2025, 09:41 PM IST | Updated: Sep 27, 2025, 09:41 PM IST

Trending Photos

भीलवाड़ा में मासूम पर नाना का क्रूर हमला! पुलिस ने रिक्रिएट किया दिल दहला देने वाला सीन
8 Photos
Bhilwara news

भीलवाड़ा में मासूम पर नाना का क्रूर हमला! पुलिस ने रिक्रिएट किया दिल दहला देने वाला सीन

घर पर आसानी से बनाएं राजस्थानी कलमी वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
kalmi vada

घर पर आसानी से बनाएं राजस्थानी कलमी वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान मानसून का दौर जारी! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान मानसून का दौर जारी! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

राजस्थान में गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा! सरकार दे रही सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस हेल्थ बीमा
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान में गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा! सरकार दे रही सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस हेल्थ बीमा

मौत दे दी जाएगी मित्र... युवक ने पिस्टल रहराते हुए रील पर लिखा कैप्शन

Rajasthan Viral Video: राजस्थान के भरतपुर जिले में रुदावल थाना क्षेत्र के गांव बरोदा निवासी भरत गुर्जर नामक युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर जमकर अवैध हथियारों के साथ रील बनाकर डाली है. रील देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक को कानून व पुलिस का जरा भी डर या परवाह नहीं है.

युवक द्वारा अवैध हथियारों के साथ जो रील इंस्टाग्राम पर डाली जा रही है, उसमें अपना टेरर दिखाने के लिए लिखा जा रहा है कि मौत दे दी जाएगी मित्र... यही नहीं युवक द्वार इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई और रील में से किसी रील में खुद को गुंडा लिखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

युवक रील बनाने के लिए अवैध हथियारों को लेकर पास के जंगल में जाता है और पहाड़ियों में हथियार लेकर रील बनाता है और उनको सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है. रील में देखा जा सकता है कि पहाड़ी पर बैठकर पार्टी मनाई जा रही है, जहां कई अवैध हथियार भी पास में रखे हुए हैं.

एक रील में युवक को पिस्टल में कारतूस लोड करते हुए भी देखा जा सकता है. जानकारी के अनुसार अवैध हथियारों के साथ शेयर की जा रही रील की सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने रुदावल थाना प्रभारी को तुरंत इस व्यक्ति की तलाश कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBharatpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news