रायला में 4 वर्षीय मासूम की संदिग्ध मौत, एक ही परिवार के दो बच्चों का कुआं बन गया कब्र

Rayla death: रायला थाना क्षेत्र के रूपाहेली पंचायत अंतर्गत नया खेड़ा गांव में चार वर्षीय दिव्या खारोल की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. रविवार सुबह घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची का शव पास ही स्थित एक कुएं में मिला. ग्रामीणों और पुलिस की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया. इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.



पहले भी हुआ था ऐसा हादसा

मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब यह पता चला कि कुछ महीने पहले इसी कुएं में दिव्या के छोटे भाई का शव भी मिला था. एक ही परिवार के दो नन्हे बच्चों का इसी कुएं में मरना अब स्थानीय लोगों के लिए बेहद संदिग्ध लग रहा है.



परिजनों का साजिश का आरोप

परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए आशंका जताई है कि किसी साजिश के तहत उनके बच्चों की हत्या कर शव कुएं में फेंका जा रहा है. उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों की मौत सामान्य हादसा नहीं हो सकती. लगातार एक ही परिवार पर ऐसी घटनाएं होने से पूरे गांव में आक्रोश और भय का माहौल बन गया है.

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पंचायत प्रतिनिधि ने जताई चिंता

पंचायत समिति बनेड़ा के प्रधान प्रतिनिधि विजेन्द्र सिंह राठौड़ ने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया. उन्होंने कहा कि एक ही कुएं में दो बच्चों की मौत होना सामान्य बात नहीं है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए.



पुलिस की जांच शुरू

रायला थाने के एएसआई कैलाश चंद्र प्रजापत ने बताया कि पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है. हर संभव एंगल से जांच की जा रही है. मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम कराया गया है. पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि मौत हादसा थी या कोई साजिश.



गांव में फैला भय

इस घटना के बाद नया खेड़ा गांव में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है. छोटे बच्चों वाले परिवार अब डर के साए में जी रहे हैं. ग्रामीणों की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द दोषियों को पकड़े और गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा है तो कुएं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं. वहीं अगर साजिश है तो इसे जल्द उजागर किया जाना चाहिए.

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