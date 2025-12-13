Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा में कुत्तों ने नोच खाया नवजात, दो टुकड़ों में बंटा मासूम का शव, बॉडी देख खिसक गई पैरों तले जमीन

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा शहर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. एक नवजात शिशु को किसी अज्ञात महिला ने सुनसान जगह पर फेंक दिया था, जहां आवारा कुत्तों ने उसे नोच-नोचकर मार डाला. शिशु का शव इतनी बुरी तरह क्षत-विक्षत था कि देखने वाले भी सिहर उठे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Dec 13, 2025, 10:14 AM IST | Updated: Dec 13, 2025, 10:14 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Government Project: मेट्रो से लेकर हाईवे, चौड़ी-चौड़ी सड़कें, सैकड़ों करोड़ से बदल रही राजस्थान की सूरत, ये रहे मेगा प्रजेक्ट
5 Photos
Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: मेट्रो से लेकर हाईवे, चौड़ी-चौड़ी सड़कें, सैकड़ों करोड़ से बदल रही राजस्थान की सूरत, ये रहे मेगा प्रजेक्ट

क्यों कहलाता है पाली का यह मंदिर 'राजस्थान का अमरनाथ'?
6 Photos
Do You Know

क्यों कहलाता है पाली का यह मंदिर 'राजस्थान का अमरनाथ'?

Jaipur Gold Silver Price Today: सोच से ज्यादा बढ़ गए सोना-चांदी के दाम! जयपुर सर्राफा बाजार का भाव, उड़ा देगा होश
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: सोच से ज्यादा बढ़ गए सोना-चांदी के दाम! जयपुर सर्राफा बाजार का भाव, उड़ा देगा होश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कड़कड़ाती ठंड का कहर, कुंभलगढ़-सिरोही में वाहनों पर जमी बर्फ! शेखावाटी में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कड़कड़ाती ठंड का कहर, कुंभलगढ़-सिरोही में वाहनों पर जमी बर्फ! शेखावाटी में अलर्ट जारी

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा में कुत्तों ने नोच खाया नवजात, दो टुकड़ों में बंटा मासूम का शव, बॉडी देख खिसक गई पैरों तले जमीन

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा. मानवता को शर्मसार करने वाली एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है. एक नवजात शिशु को आवारा कुत्तों ने नोच-नोचकर मौत के घाट उतार दिया. जी मीडिया ने इस घटना को सबसे पहले उजागर किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की.

घटना का पूरा विवरण

सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहां का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया. नवजात शिशु का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में पड़ा था. कुत्तों ने उसके शरीर को इतनी बेरहमी से नोचा था कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था. प्रारंभिक जांच से पता चला कि किसी अज्ञात महिला ने शिशु को जन्म देने के बाद उसे सुनसान जगह पर फेंक दिया था. आवारा कुत्तों ने मौका पाकर शिशु पर हमला कर दिया और उसे मार डाला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि शिशु के शव को तुरंत बरामद कर महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुत्तों के हमले से मौत की पुष्टि हुई है. पुलिस ने अज्ञात “कुमाता” (मां) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. मामला गंभीर होने के कारण पुलिस अब हर संभव कोण से जांच कर रही है.

जांच में जुटी पुलिस टीम

पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है. साथ ही घटना स्थल के निकट रहने वाले लोगों और राहगीरों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का मानना है कि जल्द ही शिशु को फेंकने वाली महिला की पहचान हो जाएगी. इस घटना ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

समाज में उठे गंभीर सवाल

यह घटना न सिर्फ एक मां की बेरहमी को उजागर करती है, बल्कि समाज में नवजातों की सुरक्षा, कन्या भ्रूण हत्या की मानसिकता और आवारा जानवरों की समस्या पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं होती रहेंगी? कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news