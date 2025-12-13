Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा में कुत्तों ने नोच खाया नवजात, दो टुकड़ों में बंटा मासूम का शव, बॉडी देख खिसक गई पैरों तले जमीन

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा. मानवता को शर्मसार करने वाली एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है. एक नवजात शिशु को आवारा कुत्तों ने नोच-नोचकर मौत के घाट उतार दिया. जी मीडिया ने इस घटना को सबसे पहले उजागर किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की.

घटना का पूरा विवरण

सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहां का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया. नवजात शिशु का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में पड़ा था. कुत्तों ने उसके शरीर को इतनी बेरहमी से नोचा था कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था. प्रारंभिक जांच से पता चला कि किसी अज्ञात महिला ने शिशु को जन्म देने के बाद उसे सुनसान जगह पर फेंक दिया था. आवारा कुत्तों ने मौका पाकर शिशु पर हमला कर दिया और उसे मार डाला.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि शिशु के शव को तुरंत बरामद कर महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुत्तों के हमले से मौत की पुष्टि हुई है. पुलिस ने अज्ञात “कुमाता” (मां) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. मामला गंभीर होने के कारण पुलिस अब हर संभव कोण से जांच कर रही है.

जांच में जुटी पुलिस टीम

पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है. साथ ही घटना स्थल के निकट रहने वाले लोगों और राहगीरों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का मानना है कि जल्द ही शिशु को फेंकने वाली महिला की पहचान हो जाएगी. इस घटना ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

समाज में उठे गंभीर सवाल

यह घटना न सिर्फ एक मां की बेरहमी को उजागर करती है, बल्कि समाज में नवजातों की सुरक्षा, कन्या भ्रूण हत्या की मानसिकता और आवारा जानवरों की समस्या पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं होती रहेंगी? कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है.

