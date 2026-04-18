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सच हुई साथ जीने-मरने की कसमें… एक ही खाट पर थम गई पति-पत्नी की जिंदगी

Amazing Love Story: भीलवाड़ा में तालाब की पाल के नीचे रहने वाले एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का एक ही समय में निधन हो गया. जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 18, 2026, 06:06 PM|Updated: Apr 18, 2026, 06:06 PM
सच हुई साथ जीने-मरने की कसमें… एक ही खाट पर थम गई पति-पत्नी की जिंदगी
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Amazing Love Story: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडल कस्बे में शनिवार सुबह एक बेहद भावुक और हृदयविदारक घटना सामने आई, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. तालाब की पाल के नीचे रहने वाले गणेश माली उर्फ गणेश महाराज और उनकी पत्नी लाली देवी माली का एक ही समय में निधन हो गया. दोनों के एक साथ दुनिया से चले जाने की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गणेश माली और उनकी पत्नी लाली देवी कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. शुक्रवार शाम को भी दोनों खेत से काम कर घर लौटे थे. घर पहुंचने के बाद दोनों ने मिलकर भोजन बनाया, खाना खाया और रात को विश्राम के लिए सो गए. शनिवार सुबह जब दोनों खेत पर नहीं पहुंचे, तो उन्हें बुलाने के लिए एक व्यक्ति उनके घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद मिला. इसके बाद उनके पुत्र महावीर को सूचना दी गई.

महावीर दीवार के सहारे घर के अंदर पहुंचा और दरवाजा खोला. अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया. दोनों पति-पत्नी खाट पर लेटे हुए थे और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, पति-पत्नी के बीच गहरा प्रेम था और दोनों हमेशा साथ रहने की बातें किया करते थे, उनका इस तरह एक साथ दुनिया से विदा लेना लोगों को भावुक कर गया.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे कस्बे में इस घटना की चर्चा है और हर कोई इसे “साथ जीने और साथ मरने” की अनोखी मिसाल बता रहा है. कई लोग इसे फिल्मों जैसी घटना बता रहे हैं, जो इस बार हकीकत बनकर सामने आई. गणेश माली के एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया.

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