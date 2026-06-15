Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bhilwara
  • /भीलवाड़ा में ज्वेलर्स शॉप पर चोरी की साजिश फेल, घायल ASI ने बदमाश को दबोचा

भीलवाड़ा में ज्वेलर्स शॉप पर चोरी की साजिश फेल, घायल ASI ने बदमाश को दबोचा

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के कोटडी कस्बे में देर रात पुराने बस स्टैंड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की नीयत से आए चार बदमाशों की योजना को कोटड़ी पुलिस की सतर्कता और बहादुरी ने विफल कर दिया.

Edited byAman Singh
Published: Jun 15, 2026, 02:16 PM|Updated: Jun 15, 2026, 02:16 PM
भीलवाड़ा में ज्वेलर्स शॉप पर चोरी की साजिश फेल, घायल ASI ने बदमाश को दबोचा
Image Credit: Bhilwara News

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटडी कस्बे में देर रात पुराने बस स्टैंड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की नीयत से आए चार बदमाशों की योजना को कोटड़ी पुलिस की सतर्कता और बहादुरी ने विफल कर दिया. पुलिस की गश्त गाड़ी को देखकर बदमाश भागने लगे, लेकिन कोटड़ी थाने के जांबाज एएसआई कैलाश चंद प्रजापत ने साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया और एक बदमाश को दबोच लिया.

घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है, जिसमें तीन-चार संदिग्ध भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिस वाहन उनका पीछा करती नजर आ रही है. अपने साथी को छुड़ाने के प्रयास में अन्य बदमाशों ने एएसआई कैलाश प्रजापत पर गुलेल से हमला कर दिया. हमले में उनके कान पर गंभीर चोट आई और उन्हें 13 टांके लगाने पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एएसआई प्रजापत ने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए पकड़े गए बदमाश को नहीं छोड़ा. उनकी बहादुरी और कोटड़ी पुलिस की मुस्तैदी के चलते कस्बे में एक बड़ी चोरी की वारदात होने से बच गई.

थानाधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल एएसआई का उपचार करवाया गया. वहीं पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की. घटनास्थल के पास से बदमाशों की दो संदिग्ध मोटरसाइकिलें भी जब्त कर एक युवक को डिटेन किया है. पुलिस को आरोपियों के मध्यप्रदेश से जुड़े होने की आशंका है.

फरार बदमाशों की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीम मध्यप्रदेश रवाना की गई है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. घायल होने के बाद भी बदमाश को नहीं छोड़ने वाले एएसआई कैलाश चंद प्रजापत की बहादुरी की कस्बे में जमकर सराहना हो रही है और कोटड़ी पुलिस को सोशल मीडिया पर बधाईयों के तांते लगे हुए है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

एक सबूत दिखा दो... गहलोत पर जमकर बरसे शेखावत, सरकार गिराने के आरोपों को दी खुली चुनौती

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

Sawai Madhopur: स्कूल प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिका ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज

प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में खुल सकते हैं और राज

Sikar: हिंगलाज माता मंदिर से गायब हुआ 5 साल का मासूम, तीसरे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग

धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

20 सेकंड में थनैला रोग की पहचान! पिलानी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया बड़ा कमाल, पशुपालकों को मिली बड़ी राहत

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

Rajasthan News: विमान हादसे में नावां का लाल खेमाराम शहीद, असम के जोरहाट में हुआ हादसा

Instagram Reel बनी मौत की वजह? आगरा से भरतपुर घूमने आए युवक की झरने में डूबने से मौत

कोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत! खौफनाक मंजर देख मची चीख-पुकार

जयपुर में बड़ा खुलासा, रिश्वत लेते पकड़ी गई कर्नाटक पुलिस की महिला SI समेत 3 पुलिसकर्मी

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार ट्रैक्टर से टकराई, 17 वर्षीय युवक की मौत, कई घायल

CM भजनलाल शर्मा की हाई लेवल मीटिंग, NEET Re-Exam को लेकर कलेक्टर-SP को सख्त निर्देश

Jodhpur: इंस्टाग्राम की एक रील ने युवक को लगा दिया लाखों का चूना! पढ़ें पूरा मामला

अशोक गहलोत पर मदन राठौड़ का पलटवार, बोले- लोकतंत्र पर कांग्रेस का इतिहास सब जानते हैं!

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में गोल्ड सिल्वर के रेट ने काटा गदर, जानें सोमवार के लेटेस्ट प्राइस

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की आग ने मचाई अफरा-तफरी, उदयपुर में भीषण लपटों से लाखों का माल खाक

इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में निकली पदयात्रा, गुढ़ा बोले- नहीं होने देंगे नाम परिवर्तन

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

Rajasthan News: खेतड़ी में कांग्रेस की मंथन बैठक, चिरंजीव राव बोले- BJP अब विधायक-सांसद चुरा रही

Rajasthan News: रींगस में आवारा कुत्ते ने मचाई दहशत, बच्चों-बुजुर्गों को बनाया निशाना, 10 घायल

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

TAGS:
Bhilwara news
Rajasthan News
Rajasthan crime

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भीलवाड़ा में ज्वेलर्स शॉप पर चोरी की साजिश फेल, घायल ASI ने बदमाश को दबोचा
Bhilwara news
2
Bundi News
3
Jaipur news
4
pratapgarh news
5
Rajasthan crime