/भीलवाड़ा में ज्वेलर्स शॉप पर चोरी की साजिश फेल, घायल ASI ने बदमाश को दबोचा

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटडी कस्बे में देर रात पुराने बस स्टैंड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की नीयत से आए चार बदमाशों की योजना को कोटड़ी पुलिस की सतर्कता और बहादुरी ने विफल कर दिया. पुलिस की गश्त गाड़ी को देखकर बदमाश भागने लगे, लेकिन कोटड़ी थाने के जांबाज एएसआई कैलाश चंद प्रजापत ने साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया और एक बदमाश को दबोच लिया.

घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है, जिसमें तीन-चार संदिग्ध भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिस वाहन उनका पीछा करती नजर आ रही है. अपने साथी को छुड़ाने के प्रयास में अन्य बदमाशों ने एएसआई कैलाश प्रजापत पर गुलेल से हमला कर दिया. हमले में उनके कान पर गंभीर चोट आई और उन्हें 13 टांके लगाने पड़े.

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गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एएसआई प्रजापत ने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए पकड़े गए बदमाश को नहीं छोड़ा. उनकी बहादुरी और कोटड़ी पुलिस की मुस्तैदी के चलते कस्बे में एक बड़ी चोरी की वारदात होने से बच गई.

थानाधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल एएसआई का उपचार करवाया गया. वहीं पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की. घटनास्थल के पास से बदमाशों की दो संदिग्ध मोटरसाइकिलें भी जब्त कर एक युवक को डिटेन किया है. पुलिस को आरोपियों के मध्यप्रदेश से जुड़े होने की आशंका है.

फरार बदमाशों की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीम मध्यप्रदेश रवाना की गई है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. घायल होने के बाद भी बदमाश को नहीं छोड़ने वाले एएसआई कैलाश चंद प्रजापत की बहादुरी की कस्बे में जमकर सराहना हो रही है और कोटड़ी पुलिस को सोशल मीडिया पर बधाईयों के तांते लगे हुए है.