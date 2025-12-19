Bhilwara News: आसींद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बजरी खनन करते दो गिरफ्तार, डंपर और जेसीबी जब्त

Bhilwara News: अवैध बजरी खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आसींद पुलिस ने खारी नदी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने नदी के पेटे से अवैध बजरी दोहन करते हुए दो चालकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और मौके से एक डंपर व एक जेसीबी मशीन जब्त की है.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई कार्रवाई

थाना प्रभारी श्रद्धा पचोरी ने बताया कि यह कार्रवाई भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार अवैध खनन की रोकथाम के लिए गठित विशेष टीम द्वारा की गई. 17 दिसंबर को गश्त के दौरान जब पुलिस टीम नेगड़िया रोड स्थित भैरूखेड़ा क्षेत्र में खारी नदी के पास पहुँची, तो वहां जेसीबी से डंपर में बजरी भरी जा रही थी. पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया.

भरतपुर और भीलवाड़ा के निवासी हैं आरोपी

पकड़े गए आरोपियों की पहचान शैकुल मेव (25), निवासी भरतपुर और कमलेश गुर्जर (23), निवासी रायरा (भीलवाड़ा) के रूप में हुई है. डंपर में करीब 35 टन अवैध बजरी भरी हुई थी. वैध दस्तावेज और रवन्ना पेश नहीं कर पाने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिए हैं.

कार्रवाई में शामिल टीम

इस सफल कार्रवाई में थानाधिकारी श्रद्धा पचोरी के साथ हेड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह, विकास कुमार, धर्मीचंद और कालूराम शामिल रहे.

