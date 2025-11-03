Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मांडल नेशनल हाईवे पर ट्रेलर में जा घुसी कार, भीषण हादसे में चार घायल

Bhilwara Accident: भीलवाड़ा जिले में मांडल नेशनल हाईवे 48 पर सोमवार सुबह भदालीखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Nov 03, 2025, 05:26 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 05:26 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस गांव में है हर कोई करोड़पति, 80 फीसदी लोगों को नहीं होगा नाम मालूम!
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस गांव में है हर कोई करोड़पति, 80 फीसदी लोगों को नहीं होगा नाम मालूम!

राजस्थान की पहचान बनी मूंछ और पगड़ी, पुष्कर मेले में विदेशी जोड़ों ने जीता इस तरह दिल
9 Photos
Pushkar Mela 2025

राजस्थान की पहचान बनी मूंछ और पगड़ी, पुष्कर मेले में विदेशी जोड़ों ने जीता इस तरह दिल

राजस्थान की वो बावड़ी, जहां आज भी छुपा है दूल्हे समेत बाराती गायब होने का राज!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान की वो बावड़ी, जहां आज भी छुपा है दूल्हे समेत बाराती गायब होने का राज!

राजस्थान में अब 12वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, बस करना होगा ये एक काम!
7 Photos
RSSB

राजस्थान में अब 12वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, बस करना होगा ये एक काम!

मांडल नेशनल हाईवे पर ट्रेलर में जा घुसी कार, भीषण हादसे में चार घायल

Bhilwara Accident: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडल नेशनल हाईवे 48 पर सोमवार सुबह भदालीखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में शाहपुरा (जयपुर) क्षेत्र के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना इतनी भयावह थी कि कार ट्रेलर के पिछले हिस्से में जा घुसी और करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूचना मिलते ही मांडल पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत उपजिला अस्पताल मांडल पहुंचाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है. घायलों की पहचान अर्जुन पुत्र ग्यारसीलाल (28), उसकी पत्नी ऋतु (39), पुत्री सुमन (22) और अर्जुन यादव पुत्र बंसीधर (45) निवासी अमरपुरा, शाहपुरा (जयपुर) के रूप में हुई है.

ये सभी सांवरिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे थे. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर जाम को सुचारू करवाया.

करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही कार नियंत्रण खो बैठी और यह भीषण टक्कर हो गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news