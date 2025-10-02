Bhilwara News: ट्रेलर-कंटेनर में भीषण भिड़ंत, कंटेनर चालक की हुई मौत

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से गुजरने वाले जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के 29 मिल चौराहे पर बने हाई लेवल ब्रिज पर गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां एक ट्रेलर अनियंत्रित होने के कारण गलत दिशा में चला गया और सामने से आ रहे कंटेनर को टक्कर मार दी.

इसके कारण कंटेनर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, ट्रेलर चालक गंभीर घायल हो गया, जिनको गुलाबपुरा सामुदायिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया. सूचना मिलते ही गुलाबपुरा थाना अधिकारी हनुमान सिंह और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग से दूर कर यातायात सुचारु किया.

गुलाबपुरा थाना प्रभारी हनुमान सिंह ने कहा कि गुरुवार को थाना क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 29 मील चौराहे के पास बने हाई लेवल ब्रिज पर जयपुर की तरफ से एक ट्रेलर में नए ट्रैक्टर भरे हुए थे, जहां ट्रेलर अनियंत्रित होकर गलत दिशा में चला गया, जिसके कारण सामने से भीलवाड़ा की तरफ से आ रहे एक कंटेनर को टक्कर मार दी.

हादसा इतना भीषण था कि ट्रक चालक ट्रक की केबिन में बुरी तरह फंस गया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, ट्रेलर के पीछे नए ट्रैक्टर भरे हुए थे, वह भी काफी मात्रा में क्षतिग्रस्त हो गए. ट्रक चालक मृतक उत्तर प्रदेश राज्य का बताया जा रहा है, जिसके शव को गुलाबपुरा सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

हादसे के बाद ट्रेलर के पीछे भरे ट्रैक्टरो के टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं और राजमार्ग पर बिखर गए थे, जिसके कारण लगभग चार घंटा यातायात बाधित रहा और जाम लगा रहने के कारण पुलिस ने सर्विस लेन खोलकर यातायात सुचारु किया.

