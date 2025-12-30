Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भीलवाड़ा के आकाश लोढ़ा ने नाम किया रोशन, बर्फीली हवाओं के बीच माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा

Bhilwara News: राजस्थान के शाहपुरा के रहने वाले युवा पर्वत रोही आकाश लोढ़ा माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी बेस कैंप पर पहुंचे और वहां तिरंगा फहराया और इतिहास रच दिया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 30, 2025, 05:30 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 05:30 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में NEW YEAR का स्वागत करेंगे मेघ! इन इलाकों में अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में NEW YEAR का स्वागत करेंगे मेघ! इन इलाकों में अलर्ट

New Year Celebration के नाम पर फर्जी पार्टियों से कैसे बचें? जानें बचने के तरीके
8 Photos
New Year Celebration Party

New Year Celebration के नाम पर फर्जी पार्टियों से कैसे बचें? जानें बचने के तरीके

दौसा में बनेगा 50 किलोमीटर लंबा चमचमाता फोरलेन हाईवे, आसानी से पहुंच जाएंगे दिल्ली और गुजरात
7 Photos
Rajasthan Government Project

दौसा में बनेगा 50 किलोमीटर लंबा चमचमाता फोरलेन हाईवे, आसानी से पहुंच जाएंगे दिल्ली और गुजरात

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा चांदी का भाव, जयपुर से लेकर उदयपुर,अजमेर समेत इन शहरों में ढीले हुए सिल्वर के तेवर
5 Photos
Rajasthan Gold Silver Rate

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा चांदी का भाव, जयपुर से लेकर उदयपुर,अजमेर समेत इन शहरों में ढीले हुए सिल्वर के तेवर

भीलवाड़ा के आकाश लोढ़ा ने नाम किया रोशन, बर्फीली हवाओं के बीच माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा

Shahpura, Bhilwara News: राजस्थान के शाहपुरा की धरती ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सपनों की उड़ान ऊंचाइयों से नहीं, हौसलों से तय होती है. कस्बे के युवा पर्वत रोही आकाश लोढ़ा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी (नेपाल) बेस कैंप पर पहुंचकर 17598 फीट (5364 मीटर) की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया और इतिहास रच दिया.

बर्फीली हवाओं, माइनस तापमान और ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए आकाश ने वह कर दिखाया, जो साहस, धैर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति का जीवंत उदाहरण बन गया है. आकाश वर्तमान में मल्टीनेशनल कंपनी में बैंगलोर में कार्यरत है.

आकाश की यह यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ने की नहीं थी, बल्कि हर कदम पर खुद से लड़ने की कहानी थी. अभियान शुरू होने के अगले ही दिन मौसम ने करवट ली और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया. जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, सांसों पर दबाव बढ़ता गया. हर कदम के साथ शरीर जवाब देने लगा, लेकिन मन ने हार मानने से इनकार कर दिया.

आठ दिन की कठिन यात्रा, लगातार बर्फीली हवाएं और जमा देने वाली ठंड के बीच आखिरकार वह पल आया, जब आकाश एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे और तिरंगे को हवा में लहराते देख सुकून और गर्व से भर उठे. करीब 130 किलोमीटर लंबी ट्रैकिंग इस अभियान का सबसे बड़ा इम्तिहान थी. रास्ते में कई बार ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तापमान कभी माइनस 7 तो बेस कैंप पहुंचते-पहुंचते माइनस 22 डिग्री तक जा पहुंचा. खाने-पीने के नाम पर चॉकलेट, ड्राईफ्रूट और फल ही सहारा बने, जिनसे शरीर को ऊर्जा मिलती रही. ठंड इतनी तीखी थी कि स्किन बर्न हो गई, मुंह का स्वाद चला गया और हल्का बुखार भी चढ़ आया, लेकिन आकाश का हौसला डगमगाया नहीं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 28 दिसंबर को आकाश के लिए चढ़ाई सबसे चुनौतीपूर्ण रही. सुबह 8 बजे गोरखशेप से केवल आधा किलोमीटर का रास्ता तय करना था. पत्थरों, बर्फ और तेज हवाओं के बीच तीन घंटे की मशक्कत के बाद आकाश सुबह 11 बजे बेस कैंप पहुंचे और तिरंगा फहराया. आकाश लोढ़ा अब सुरक्षित वापसी की यात्रा पर हैं और 5 जनवरी को बेंगलुरु आ सकते हैं.

तीन घंटे की जद्दोजहद के बाद सुबह 11 बजे आकाश ने एवरेस्ट बेस कैंप पर कदम रखा और तिरंगा फहराकर शाहपुरा का नाम दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news