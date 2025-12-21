Zee Rajasthan
आसींद में श्मशान भूमि पर बजरी माफिया का तांडव, ग्रामीणों को डंपर से कुचलने की कोशिश

Rajasthan News: भीलवाड़ा के आसींद में बजरी माफिया ने पवित्र श्मशान भूमि से अवैध खनन कर मर्यादा तार-तार कर दी. विरोध करने पर ग्रामीणों को डंपर से कुचलने का प्रयास किया गया. ग्रामीणों का आरोप है कि माफिया बजरी के साथ हड्डियां तक उठा ले जा रहे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 21, 2025, 04:20 PM IST | Updated: Dec 21, 2025, 04:20 PM IST

आसींद में श्मशान भूमि पर बजरी माफिया का तांडव, ग्रामीणों को डंपर से कुचलने की कोशिश

Bhilwara Illegal Mining: भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र में बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें न तो प्रशासन का डर है और न ही सामाजिक आस्थाओं का सम्मान. पुरानी पड़ासोली गांव के पास खारी नदी स्थित श्मशान भूमि से अवैध बजरी दोहन का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है.

घटना बुधवार सुबह करीब 5 बजे की है. जब ग्रामीणों को सूचना मिली कि पवित्र श्मशान भूमि से डंपर में अवैध बजरी भरी जा रही है, तो वे एकजुट होकर मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने डंपर चालक को रोकने और समझाने का प्रयास किया कि यह धार्मिक और सामाजिक रूप से पवित्र स्थान है. लेकिन चालक ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय खौफनाक कदम उठाया. उसने विरोध कर रहे ग्रामीण अंबालाल गुर्जर और चुन्नीलाल कुमावत पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया. दोनों ने बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई.

श्मशान की मर्यादा तार-तार
ग्रामीण अंबालाल गुर्जर ने बेहद भावुक और आक्रोशित होते हुए बताया कि माफिया की क्रूरता इस कदर बढ़ गई है कि वे बजरी के साथ-साथ वहां दफन मृत लोगों की हड्डियां तक उठाकर ले जा रहे हैं. यह न केवल अवैध खनन है, बल्कि आस्था और मानवीय संवेदनाओं पर भी गहरा प्रहार है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस बारे में कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी ने माफिया के इरादों को और मजबूत कर दिया है.

प्रशासन से न्याय की गुहार
मौके पर ओमप्रकाश, हीरालाल, लक्ष्मण भील और दयाराम कुमावत सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है. ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि श्मशान भूमि से अवैध खनन तुरंत नहीं रोका गया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे.

यह घटना सीधे तौर पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

