भीलवाड़ा में नवसृजित सुलवाड़ा पंचायत की मतदाता सूची पर ग्रामीणों ने जताई आपत्ति, पुनर्गठन की मांग

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र में नवगठित सुलवाड़ा ग्राम पंचायत की वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची को लेकर ग्रामीणों में गहरा असंतोष देखने को मिला है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची के गठन में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं और इसे निरस्त कर दोबारा पारदर्शी तरीके से तैयार किया जाना चाहिए.

ग्रामीणों का कहना है कि वार्डों के अनुसार मतदाताओं का सही ढंग से वर्गीकरण नहीं किया गया है. कई नाम इधर-उधर दर्ज हैं, तो कुछ लोगों के नाम सूची में शामिल ही नहीं किए गए. उनका आरोप है कि पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में और बिना पर्याप्त सूचना दिए पूरी कर ली गई, जिससे आमजन को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने या जानकारी लेने का अवसर नहीं मिल सका.

मतदाता सूची बेहद महत्वपूर्ण

ग्रामीणों ने मांग की है कि मतदाता सूची का पुनर्गठन सभी को पूर्व सूचना देकर और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि या पक्षपात की गुंजाइश न रहे. उनका कहना है कि ग्राम पंचायत जैसे लोकतांत्रिक ढांचे में मतदाता सूची की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी के आधार पर स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव होता है. यदि सूची में ही गड़बड़ी रहेगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी.

ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई

इस मुद्दे को लेकर खातोला, दूधिया, हाथीसर और सुलवाड़ा सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचे. वहां उन्होंने उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई. ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मतदाता सूची को निरस्त कर दोबारा सही तरीके से तैयार करने की मांग की गई है.

ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और निष्पक्ष तरीके से मतदाता सूची का पुनर्गठन नहीं किया गया, तो वे आगे आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगे. ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी ने इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में व्याप्त असंतोष को स्पष्ट कर दिया. अब सभी की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है.

