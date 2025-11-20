Bhilwara: बालापुरा ग्राम में 'कोयला माफिया' का तांडव, 20 बीघा चरागाह भूमि से उखाड़ डाले पेड़

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र के बालापुरा ग्राम में कथित तौर पर 'कोयला माफिया' के बेखौफ इरादों ने सार्वजनिक चरागाह भूमि की हरियाली को नष्ट कर दिया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है.

बताया जा रहा है कि माफिया ने जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर 200 बीघा चरागाह में से लगभग 20 बीघा भूमि पर लगे विलायती बबूल (बबूल) के हरे वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिए हैं.

हरियाली पर संकट और प्रशासन की चुप्पी

ग्रामीणों के अनुसार, यह अवैध गतिविधि यहीं नहीं रुक रही है और माफिया शेष चरागाह भूमि की हरियाली को भी नष्ट करने पर तुला हुआ है. स्थानीय लोगों ने माफिया को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी भी चेतावनी या विरोध को अनसुना कर रहा है.

वहीं, ग्रामीण ने बताया कि चरागाह भूमि हमारे पशुओं के लिए जीवनरेखा है. माफिया ने खुलेआम पेड़ों को उखाड़ दिया है. विरोध करने पर भी वह नहीं रुक रहा, जिससे हमारी हरियाली पूरी तरह से नष्ट हो रही है.

आवारा पशुओं को रोकने के लिए बाड़ लगाने पर भी पाबंदी

मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब यह पता चला कि माफिया न केवल हरियाली को नष्ट कर रहा है, बल्कि ग्रामीणों को अपने आवारा पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए साधारण बाड़ (मेढ़/बाढ़) लगाने से भी रोक रहा है.

ज़रूरतमंद आदमी, जिनके पशुओं को खुले में रखने की समस्या है, उन्हें माफिया के इस कृत्य से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. माफिया की मनमानी के कारण, ज़रूरतमंद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और असंतोष फैल रहा है.

इस गंभीर स्थिति ने ग्रामीणों को स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को उखाड़ने के बावजूद, अब तक माफिया के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है.

