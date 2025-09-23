Zee Rajasthan
Bhilwara News: नई बाइक लेकर आ रहे थे 2 दोस्त, रास्ते में मिल गई मौत!

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा के पारोली थाना क्षेत्र के चैनपुरा बनास नदी पुलिया पर दो दोस्त नई बाइक के साथ बह गए, जो अब तक लापता है. 

Published: Sep 23, 2025, 07:25 PM IST

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा के पारोली थाना क्षेत्र के चैनपुरा बनास नदी पुलिया पर सोमवार दोपहर करीब 3 बजे बड़ा हादसा हो गया. पुलिया पार करते समय बाइक सहित दो युवक पानी के तेज बहाव में बह गए. हादसे के 17 घंटे बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है.

जानकारी के अनुसार, लापता युवक शकरगढ़ थाना क्षेत्र के गड़बोदिया गांव निवासी रामनिवास रैगर (33) और गोपाल लाल दरोगा (31) है. घटना की सूचना मिलते ही पारोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया. अंधेरा होने पर तलाशी रोकनी पड़ी.

मंगलवार सुबह 7 बजे रेस्क्यू टीम ने फिर से तलाशी अभियान शुरू किया. फिलहाल पारोली पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम दोनों युवकों की तलाश में जुटी हुई है. थाना प्रभारी प्रभाती लाल मीणा ने बताया कि लगातार खोजबीन जारी है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है.

रामनिवास और गोपाल की आखिरी यात्रा
रामनिवास और गोपाल बचपन के दोस्त थे और कारीगरी का काम करते थे. सोमवार को दोनों अपने साथी कान्हा के साथ पारोली हीरो शोरूम पर नई बाइक लेने पहुंचे. खुशी में रास्ते में पार्टी की और वीडियो भी बनाए. नई बाइक लेकर रामनिवास और गोपाल गांव रवाना हो गए, जबकि कान्हा गोपाल की बाइक से पीछे आ रहा था. शोरूम से निकलने के करीब 5 किलोमीटर बाद चैनपुरा पुलिया पर मात्र आधा फीट पानी था, लेकिन बाइक फिसलने से दोनों संभल नहीं पाए और पानी के तेज बहाव में बाइक सहित बह गए.

बनास की इसी पुलिया पर 11 दिन में दूसरा हादसा
चैनपुरा-अमरपुरा की बनास नदी पुलिया पर पिछले 11 दिनों में यह दूसरा बड़ा हादसा है. इससे पहले 11 सितंबर को बाइक सवार तीन युवक बह गए थे. इस हादसे में शाहपुरा निवासी कैलाश (36) पुत्र भैरू लाल खटीक की मौत हो गई थी, जबकि निर्मल (27) पुत्र दुर्गा लाल खटीक और पारोली निवासी गोरु (26) पुत्र कैलाश हरिजन को बचा लिया गया था.
