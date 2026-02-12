भीलवाड़ा में मिला कलयुग का श्रवण कुमार! 80 वर्षीय अंधी मां को कावड़ में बैठाकर पैदल चल कराए मंदिर में दर्शन

Bhilwara News: कलयुग में जहां अक्सर रिश्तों में दूरी देखने को मिलती है, वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र में एक बेटे ने अपनी मां के प्रति समर्पण और प्रेम की ऐसी मिसाल पेश की है, जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है.

ग्राम दूधिया निवासी भंवर नाथ (35) ने अपनी 80 वर्षीय अंधी मां सोहनी देवी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कावड़ के रूप में झूला बनाकर लगभग 15 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सागनी गांव स्थित आंजना देव मंदिर के दर्शन करवाए.

भंवर नाथ ने विशेष कावड़ तैयार की

बताया गया कि सोहनी देवी की आंखों की रोशनी करीब पांच वर्ष पूर्व चली गई थी. उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि वे आंजना देव मंदिर के दर्शन करें. मां की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भंवर नाथ ने विशेष कावड़ तैयार की, जिसमें झूले के रूप में मां को बैठाया गया.

इस भावुक यात्रा में भंवर नाथ के साथ उनकी पत्नी फुली देवी, पुत्र करण नाथ, अर्जुन नाथ, प्रहलाद नाथ और भाई प्रेम नाथ और जीवराज नाथ भी शामिल रहे. पूरा परिवार गाजे-बाजे के साथ श्रद्धा और उत्साह के माहौल में पैदल ही दूधिया से सागनी तक पहुंचा.

माता-पिता की सेवा

विशेष बात यह रही कि सोहनी देवी के पति उदय नाथ का 32 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है. परिवार ने उनकी तस्वीर भी साथ रखी और मंदिर में उनके नाम से भी दर्शन कराए.

भंवर नाथ ने बताया कि मां की इच्छा हमारे लिए आदेश है, जब उन्होंने दर्शन की इच्छा जताई तो हमने तय किया कि चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे. मां-बेटे के इस अनोखे प्रेम और समर्पण की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है. यह घटना न केवल मातृभक्ति की मिसाल है, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा है कि माता-पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं.

प्रदेश की ये खबर सामने आने के बाद सभी को श्रवण कुमार की एक प्रचलित कहानी याद आ जाएगी. श्रवण कुमार ने नेत्रहीन माता-पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कांवड़ में बिठाकर घुमाया था. श्रवण की मृत्यु राजा दशरथ के शब्दभेदी बाण से होई थी.

