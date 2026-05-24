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भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपर पर 6 लाख में बिकी 13 साल की मासूम, 7 साल बाद चंगुल से भागकर खोली पोल!

Bhilwara News: भीलवाड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. 13 साल की मासूम को स्टाम्प पेपर पर 6 लाख में बेचकर 7 साल तक देह व्यापार में धकेला. चंगुल से भागकर घर लौटी पीड़िता को अब भी धमकियां मिल रही हैं. 20 मई को पुलिस ने दर्ज केस किया है. आरोपियों की तलाश जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byMohammad dilshad khan
Published: May 24, 2026, 08:00 AM|Updated: May 24, 2026, 08:00 AM
भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपर पर 6 लाख में बिकी 13 साल की मासूम, 7 साल बाद चंगुल से भागकर खोली पोल!
Image Credit: Bhilwara News

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ क्षेत्र से इंसानी क्रूरता और कानून को ठेंगा दिखाने वाली एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहाँ के काछोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बेटी को कथित तौर पर स्टाम्प पेपर पर महज 6 लाख रुपए में बेचकर देह व्यापार के दलदल में धकेलने का गंभीर मामला उजागर हुआ है. अब बालिग हो चुकी पीड़िता ने आरोपियों के चंगुल से भागकर न्याय की गुहार लगाई है.

6 लाख में सौदा और 12 लाख की 'काली कमाई'
पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह खौफनाक सिलसिला करीब 7 साल पहले शुरू हुआ था. उस वक्त पीड़िता की उम्र महज 13-14 साल (नाबालिग) थी. आरोप है कि बूंदी जिले के रामनगर के रहने वाले चार आरोपियों जॉनी, सोनू, रुक्मणी और हीना ने उसे 6 लाख रुपए में खरीदा था. इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को जबरन देह व्यापार (Prostitution) के धंधे में धकेल दिया. पीड़िता का आरोप है कि इन 7 सालों में आरोपियों ने उसका शोषण करवाकर करीब 12 लाख रुपए की काली कमाई की.

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दूसरी जगह बेचने की फिराक में थे आरोपी, ऐसे बची जान
दहशत के साये में जी रही पीड़िता को जब यह भनक लगी कि आरोपी अब उसे किसी दूसरी जगह और भी मोटी रकम में बेचने की योजना बना रहे हैं, तो उसने वहाँ से भागने का फैसला किया. पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रही और 7 साल बाद अपने परिजनों के पास पहुँची.

गाँव तक पीछा और परिवार को धमकी
पीड़िता के भागने से बौखलाए आरोपी उसका पीछा करते हुए उसके गांव तक पहुंच गए. वहां उन्होंने पीड़िता को दोबारा जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया. इस घटना के बाद से आरोपी लगातार पीड़िता और उसके परिवार को धमकियाँ दे रहे हैं, जिसके कारण पूरा परिवार इस समय भारी दहशत और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल
इस पूरे मामले में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ 11 मई को ही काछोला थाने में लिखित शिकायत दे दी थी. लेकिन पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. आखिरकार, भारी दबाव और मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने घटना के 9 दिन बाद, यानी 20 मई को मामला दर्ज किया.

थानाधिकारी का पक्ष: आरोपियों की तलाश जारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए जब काछोला थानाधिकारी मालीराम से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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