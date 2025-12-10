Zee Rajasthan
Bhilwara Crime News: पुलिस कस्टडी में शातिर ने बनाया टॉयलेट का बहाना, आंख बचते ही भाग रहा था बदमाश, पुलिस ने टांग में मारी गोली

Bhilwara Police Firing: भीलवाड़ा जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस हिरासत में मौजूद खतरनाक आरोपी ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञाना सोलंकी (26) ने एक बार फिर गोली चला दी. आरोपी को ब्यावर के विजयनगर में 112 पुलिस वाहन चालक पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

Published: Dec 10, 2025, 11:55 AM IST

Bhilwara Crime News: पुलिस कस्टडी में शातिर ने बनाया टॉयलेट का बहाना, आंख बचते ही भाग रहा था बदमाश, पुलिस ने टांग में मारी गोली

Rajasthan Crime News: भीलवाड़ा पड़ोसी जिले ब्यावर के विजयनगर में 112 पुलिस वाहन चालक पर फायरिंग करने वाले आरोपी ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी. पुलिस हिरासत में होने के बावजूद उसने भागने की कोशिश की और दोबारा गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में वह पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया.


क्या हुआ पूरा घटनाक्रम?

गत दिनों विजयनगर थाना क्षेत्र में 112 वाहन चालक पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञाना (26) पुत्र प्रताप सिंह सोलंकी, निवासी विजयनगर को गिरफ्तार कर लिया था. पूछताछ के लिए उसे भीलवाड़ा के प्रताप नगर थाने लाया गया था. देर रात उसे रायला थाने में एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था.

लांबिया टोल के पास भागने की कोशिश

रास्ते में लांबिया टोल नाके के पास आरोपी ने शौच का बहाना किया. जैसे ही पुलिस ने उसे गाड़ी से उतारा, वह अंधेरे का फायदा उठाकर पास के जंगलों की ओर भागा. छिपते-बचते उसने पुलिस पार्टी पर फिर गोली चला दी.

जवाबी फायरिंग में घायल हुआ आरोपी

प्रताप नगर थानाधिकारी राजपाल सिंह ने तुरंत मोर्चा संभाला\*\*. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो राउंड फायर किए. एक गोली ज्ञान सिंह के दाहिने पैर में जा लगी. वह मौके पर ही गिर पड़ा. पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस वाहन का शीशा टूटा, कोई जवान नहीं हुआ घायल

आरोपी की गोली से थानाधिकारी के सरकारी वाहन का आगे का शीशा चकनाचूर हो गया. गनीमत रही कि कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस कस्टडी में हाथकड़ी लगे आरोपी के पास देशी कट्टा कहां से आया? पुलिस इस रहस्य से भी पर्दा उठाने में जुटी है. सीओ सिटी सज्जन सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और पूरी घटना की गहन जांच जारी है.

