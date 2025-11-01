इनविटेशन कार्ड का लिंक भेजकर साइबर हैकर्स ने रची साजिश, भीलवाड़ा में 150 महिलाओं के व्हाट्सएप हैक

Bhilwara News: शहर के एक महिला मंडल के व्हाट्सएप ग्रुप में शादी का इनविटेशन कार्ड भेज कर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है. इस कार्ड को असली समझकर जैसे ही ग्रुप से जुड़ी 150 से ज्यादा महिलाओं ने इसे डाउनलोड किया, उनका व्हाट्सएप हैक हो गया.

जानकारी के अनुसार, 16 अक्टूबर को महिला मंडल की एक सदस्य के मोबाइल पर उनकी दोस्त के नंबर से शादी का एक इनविटेशन कार्ड का लिंक आया था, जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, वह खुला नहीं और कुछ ही देर बाद उनका व्हाट्सएप अपने आप अनइंस्टॉल हो गया. इसके बाद रात 3 बजे एक व्हाट्सएप कॉल भी आया, जिसके बाद फोन पूरी तरह से हैंग हो गया. सुबह जब उन्होंने जांच की, तो पाया कि उनका 'फोन पे' ऐप हैक हो चुका है और एसबीआई अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की गई थी.

ग्रुप में शादी का कार्ड आया

गनीमत रही कि बैंक के 2 फैक्टर सिक्योरिटी सिस्टम के करना ठगी नहीं हुई. महिला मंडल की सदस्य रीना जैन ने बताया कि वह सुबह किचन में काम कर रही थीं, तभी ग्रुप में शादी का कार्ड आया. उन्हें लगा कि यह किसी परिचित की शादी का आमंत्रण है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक संदेश आया कि यह लिंक फर्जी है और किसी भी हालत में इसे क्लिक न करें. ऐसे में सभी सदस्य फिर सतर्क हो गई और साइबर हमले का शिकार होने से कई महिलाएं बच गई.

इसी ग्रुप की एक अन्य सदस्य ललिता खमेसरा ने बताया कि जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, उनका व्हाट्सएप अपने आप हट गया और फोन हैंग हो गया, जांच में सामने आया कि यह एपीके (APK) फाइल थी, जो डाउनलोड होते ही फोन का पूरा नियंत्रण साइबर ठगों के पास पहुंचा गया था.

इस मामले की सूचना भीलवाड़ा साइबर सेल को दी गई है, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने लोगों को सलाह दी है कि वो किसी भी अनजान लिंक या आमंत्रण पत्र को डाउनलोड न करें, खासकर किसी भी तरह से भेजी गई जो “APK” फॉर्मेट में फाइल हो उससे सावधान रहे और यदि ऐसा होता है तो तत्काल इसकी सूचना साइबर सेल को दे.

