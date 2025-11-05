Zee Rajasthan
पानी के टैंकर में इस तरह छिपाकर रखा था करोड़ों का डोडा चूरा, भीलवाड़ा में बाप-बेटे की जोड़ी गिरफ्तार

Rajasthan News: भीलवाड़ा की कोटड़ी पुलिस ने पानी के टैंकर में छिपाकर ले जाया जा रहा 7 क्विंटल डोडा चूरा (कीमत ₹1 करोड़) जब्त किया. पुलिस ने तस्करी के आरोप में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नशे के बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसने का हिस्सा है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 05, 2025, 03:35 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 03:35 PM IST

पानी के टैंकर में इस तरह छिपाकर रखा था करोड़ों का डोडा चूरा, भीलवाड़ा में बाप-बेटे की जोड़ी गिरफ्तार

Bhilwara News: कोटड़ी पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गेहुली गांव के पास पानी के टैंकर में छिपाकर ले जाए जा रहे डोडा चूरा (अफीम का छिलका) की बड़ी खेप पकड़ी है. पुलिस ने इस मामले में पिता-पुत्र सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है और दो वाहनों को जब्त किया है. बरामद डोडा चूरा की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

थाना अधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेंगू, धनोरा के रामचन्द्र देबीलाल शर्मा और उनका बेटा मोनू रामचन्द्र शर्मा डोडा चूरा की तस्करी कर रहे हैं. सूचना की पुष्टि होते ही गेहुली गांव के पास घेराबंदी की गई.

एस्कॉर्ट कार के साथ टैंकर जब्त
घेराबंदी के दौरान, पुलिस ने एक ट्रैक्टर से जुड़े पानी के टैंकर को रोका. इस टैंकर के आगे एस्कॉर्ट कर रही एक आल्टो कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया. टैंकर की तलाशी लेने पर उसके पीछे प्लास्टिक के 35 कट्टों में भरा हुआ करीब 700 किलोग्राम (7 क्विंटल) डोडा चूरा बरामद हुआ. पुलिस ने तस्कर रामचन्द्र शर्मा, उनके बेटे मोनू शर्मा और टैंकर चालक दिनेश गुर्जर (निवासी बेंगू) को मौके पर ही हिरासत में ले लिया.

प्रारंभिक पूछताछ में तस्करों ने स्वीकार किया कि वे डोडा चूरा को अवैध रूप से पानी के टैंकर में छिपाकर परिवहन कर रहे थे. कोटड़ी पुलिस अब इस तस्करी के बड़े नेटवर्क और इसके पीछे के सरगना का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है. यह कार्रवाई नशे के खिलाफ पुलिस की सतत मुहिम का हिस्सा है.

