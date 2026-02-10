भीलवाड़ा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, जहां बसती है आस्था और अपार शांति, दर्शन करना न भूलें

Bhilwara Famous Temples: राजस्थान की वस्त्र नगरी के रूप में विश्व विख्यात भीलवाड़ा केवल अपने उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्राचीन और चमत्कारिक मंदिरों के लिए भी जाना जाता है. करीब 900 साल पुराने इस शहर में कदम रखते ही आपको आधुनिकता और आध्यात्मिकता का एक सुंदर संगम देखने को मिलता है. यदि आप भीलवाड़ा में हैं और मानसिक शांति व सुकून की तलाश में हैं, तो ये पांच धार्मिक स्थल आपकी यात्रा को सार्थक बना देंगे.

1. श्री बीड़ के बालाजी (Shree Beed Ke Balaji)

हनुमान जी के भक्तों के लिए यह स्थान किसी वरदान से कम नहीं है. शाहपुरा तहसील के कनेछन गांव के पास स्थित यह मंदिर पूरी तरह प्रकृति की गोद में बसा है. शहर के शोर-शराबे से दूर, यह मंदिर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एकांत में असीम शांति का अनुभव करना चाहते हैं. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण मन को मोह लेता है.

2. चामुण्डा माता मंदिर (Chamunda Mata Temple)

हरनी महादेव की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर आस्था और रोमांच का केंद्र है. पहाड़ी के शिखर पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के बाद आपको पूरे भीलवाड़ा शहर का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है. शहर से मात्र 5 किमी दूर स्थित यह स्थान 'व्यू पॉइंट' और 'आध्यात्मिक केंद्र' दोनों का काम करता है.

3. धनोप माता जी (Dhanop Mata Ji)

संगरिया के पास धनोप गांव में स्थित यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. लाल दीवारों, सफेद संगमरमर के फर्श और देवी शीतला माता (दुर्गा मां का अवतार) की काले पत्थर की प्रतिमा इस मंदिर को भव्यता प्रदान करती है. यह मंदिर न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां की शांति पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है.

4. गायत्री शक्ति पीठ (Gayatri Shakti Peeth)

भीलवाड़ा शहर के मुख्य बस स्टैंड के पास स्थित यह पीठ हिंदू धर्म की प्रमुख देवी शक्ति को समर्पित है. शहर के केंद्र में होने के कारण यहां पहुंचना बेहद आसान है. भक्त संप्रदाय के लोगों के लिए यह एक अत्यंत पवित्र पूजा स्थल है जहां नियमित रूप से आध्यात्मिक गतिविधियां आयोजित होती हैं.

5. हरनी महादेव (Harni Mahadev)

शहर से लगभग 8 किमी दूर स्थित हरनी महादेव भीलवाड़ा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन और धार्मिक स्थलों में से एक है. पहाड़ियों से घिरा यह शिव मंदिर न केवल दर्शन के लिए, बल्कि पिकनिक और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए भी प्रसिद्ध है. सावन के महीने में यहां भक्तों का तांता लगा रहता है.

