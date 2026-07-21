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Bhilwara: डोडा चूरा का 2000 रुपये प्रति किलो मुआवजा देने की मांग, किसान संघ ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन

भीलवाड़ा के जहाजपुर में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. किसानों ने डोडा चूरा के अनिवार्य नष्टीकरण (जमींदोज) की मौजूदा व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग की. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 21, 2026, 05:33 PM|Updated: Jul 21, 2026, 05:33 PM
Bhilwara: डोडा चूरा का 2000 रुपये प्रति किलो मुआवजा देने की मांग, किसान संघ ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Bhilwara NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jahazpur, Bhilwara News: राजस्थान के जहाजपुर भारतीय किसान संघ, चित्तौड़ प्रांत के पदाधिकारियों ने अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में आबकारी विभाग द्वारा डोडा चूरा के अनिवार्य नष्टीकरण (जमींदोज) की वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की गई.

ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार अफीम उत्पादक किसानों से निर्धारित मानकों के अनुसार अफीम खरीद लेती है, लेकिन उससे बचने वाले डोडा चूरा को वर्ष 2016 से पहले राज्य सरकार ठेका प्रणाली के माध्यम से लगभग 125 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदती थी. इसके बाद खरीद व्यवस्था बंद कर किसानों को डोडा चूरा नष्ट करने के निर्देश दिए गए, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

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₹2000 प्रति किलो की दर से मुआवजा

भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि राज्य सरकार किसानों को डोडा चूरा का ₹2000 प्रति किलो की दर से मुआवजा प्रदान करें. यदि यह संभव नहीं हो तो किसानों को अपने ही खेत में डोडा चूरा का नष्टीकरण (जमींदोज) करने की अनुमति दी जाए तथा स्व-घोषणा प्रमाण पत्र के आधार पर किसानों पर विश्वास किया जाए.

ज्ञापन में लिखी गई ये मांग

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कई किसानों के कच्चे मकान होने के कारण डोडा चूरा को सुरक्षित रखना कठिन होता है. कई बार यह बारिश में भीग जाता है या मवेशी खा जाते हैं, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. संघ का कहना है कि खेत में ही डोडा चूरा जमींदोज करने से भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों का शोषण भी रुकेगा.

डोडा चूरा का उचित मुआवजा

किसान संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि जब तक डोडा चूरा का उचित मुआवजा तय नहीं किया जाता, तब तक नष्टीकरण के आदेश स्थगित किए जाएं अथवा किसानों को अपने खेत में ही नष्टीकरण करने की अनुमति प्रदान की जाए.

इस दौरान भारतीय किसान संघ के प्रांत अफीम आयाम प्रमुख एवं अध्यक्ष बद्री लाल तेली, पूर्व सरपंच रामप्रसाद बलाई, मुकेश धाकड़, रामपाल धाकड़,छोटी देवी, नंदा धाकड़, पूर्व सरपंच लक्ष्मण चपलोत सहित अन्य किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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