/Bhilwara: मातम में बदल गई बेटी की शादी की खुशियां, डीजे नाच रहे पिता की कर दी गई हत्या

Rajasthan Crime: भीलवाड़ा जिले के मांडल के बागोर थाना क्षेत्र की लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी में बेटी की शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाच रहे एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया. हमले में गंभीर घायल हुए व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी निवासी विनोद पुत्र सोहन कंजर अपनी बेटी की शादी के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में परिजनों और रिश्तेदारों के साथ डीजे पर नाच रहे थे. इसी दौरान पड़ोसी कमलेश पुत्र भेरू कंजर वहां पहुंचा और किसी बात को लेकर हुए विवाद के बीच उसने विनोद पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

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शादी समारोह में मच गई अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमला इतना गंभीर था कि विनोद कंजर ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और खुशियों का माहौल देखते ही देखते शोक में बदल गया.

सूचना मिलने पर बागोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

आरोपी मौके से फरार

घटना के बाद आरोपी के फरार होने की भी सूचना है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. इस दर्दनाक घटना से लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है. पुलिस हत्या के कारणों और दोनों पक्षों के बीच पूर्व में किसी प्रकार के विवाद की भी जांच कर रही है.

पुलिस ने दिया ये बयान

पुलिस के मुताबिक, विनोद लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी के रहने वाले थे, जिनकी बेटी अंजलि की शादी 8 जून को होनी थी. वहीं,बुधवार रात को डीजे पर नाच-गाने के दौरान परिवार और समाज के लोगों कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते जंग में बदल गई.

पुलिस ने बताया कि विनोद अपनी बेटी की शादी आंमली कॉलोनी में करना चाहता था लेकिन आरोपी चाहता था कि शादी लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी में होनी चाहिए, जिसको लेकर लड़ाई हुई और आरोपी युवक ने साथियों के साथ मिलकर विनोद पर हमला कर दिया. इस दौरान सिर पर कुल्हाड़ी और लकड़ियों से ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

