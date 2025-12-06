भीलवाड़ा में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट मामले में एक और सरकारी कार्मिक पर गिर सकती है गाज, जानें पूरा मामला

Bhilwara News: फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाली करेड़ा कार्यवाहक तहसीलदार कंचन सिंह का मामला पुराना भी नहीं हुआ था कि एक और नया मामला सामने आ गया है. भीलवाड़ा में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में आने वाले एक और सरकारी कार्मिक पर गाज गिर सकती है. अब बस इंतजार मेडिकल टेस्ट का है. इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है. पहले जिला स्तर पर इसको लेकर टेस्ट शुरू हो चुका है. इस बीच अब जयपुर स्तर से आदेश जारी हो गए.

दरअसल ये मामला है एमएलवी कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज कुमार चौधरी का है. ये भीलवाड़ा के हुरड़ा निवासी हैं. इनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हुआ है. इन्होंने अपने दिव्यांग सर्टिफिकेट में ‘लॉ विजन’ (यानी कम दिखना) बताकर रिजर्वेशन का फायदा लिया है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में कामयाब हो गए. लेकिन अब परेशानी यह है कि कॉलेज में पढ़ाते या पढ़ते वक्त किसी ने इन्हें चश्मा लगाते नहीं देखा. यहां तक कि शाम के वक्त भी बिना चश्मे के आराम से किताब पढ़ लेते हैं. ऐसे में चर्चाओं में आ गए हैं.

कार्यवाहक तहसीलदार कंचन सिंह का मामला उछलने के बाद से दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लगे कार्मिकों के फिर से मेडिकल टेस्ट होना शुरू हो गए. अब जयपुर स्तर से कॉलेज एजुकेशन के डायरेक्टर ने प्रदेश के कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट निकाली है जिन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल की है. इनमें एक नाम पंकज कुमार चौधरी का भी है. इनका भी मेडिकल टेस्ट होगा. पहले एमजी अस्पताल में टेस्ट होना था लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहां मशीनों का अभाव बताकर पूरा टेस्ट नहीं हो सका है. जानकार हैरानी होगी कि आज एमजी अस्पताल मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो चुका है लेकिन अभी तक सुविधा विकसित नहीं हुई लेकिन पंकज कुमार का पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट भी भीलवाड़ा एमजी अस्पताल की जांचों के आधार पर ही बना था जिसे तत्कालीन सीएमएचओ ने जारी किया था.

एमजी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरूण गौड़ ने बताया कि मेडिकल बोर्ड गठित किया था जिसने पंकज कुमार की जांच की थी. लेकिन इन्हें रेटिना संबंधी कुछ परेशानी है जिसकी जांच के लिए एडवांस सेंटर के लिए कहा है. वहां से इनकी जांच होने के बाद मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही मेडिकल बोर्ड फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सकेगा. इधर, असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज कुमार का कहना है कि बचपन से ही विजन में परेशानी है. लेकिन इलाज नहीं मिला. जब सर्टिफिकेट बना तब पता चला कि मुझे यह रेटिना की परेशानी है जो कि लाइलाज है.

चौधरी का रसूख या एमएलवी कॉलेज के प्रिंसिपल की दरियादिली

पंकज कुमार चौधरी मूलरूप से ईएएफएम (कॉमर्स) पढ़ाने के विशेषज्ञ हैं. उनकी मूल पोस्टिंग भीलवाड़ा के एमएलवी कॉलेज में हैं लेकिन कार्य व्यवस्थार्थ के तौर पर अंटाली कॉलेज में काफी समय से लगा रखा है. आपको जानकार हैरानी होगी कि चौधरी को अंटाली के जिस कॉलेज में कॉमर्स पढ़ाने के लिए लगा रखा है उस कॉलेज में कॉमर्स संकाय ही नहीं है. उसके बावजूद वे सेवाएं दे रहे हैं. अब सवाल उठता है कि चौधरी अंटाली में सेवाएं क्यों दे रहे हैं. दरअसल चौधरी हुरड़ा के रहने वाले हैं और अंटाली नजदीक पड़ता है. ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए उन्हें अंटाली जाने में सुविधा रहती है वनिस्पत भीलवाड़ा के एमएलवी कॉलेज जाने में.

अब या तो चौधरी का रसूख इतना अधिक है कि बिना संकाय के भी वे कार्य व्यवस्थार्थ लगे हैं या फिर एमएलवी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संतोष आनंद का दरियादिली है कि उन्होंने पंकज कुमार को अनुमति प्रदान कर रखी है. पंकज कुमार ने बताया कि नौकरी लगने के दो-ढाई महीने तक ही एमएलवी गया था. उसके बाद से मुझे अंटाली कॉलेज में कार्य व्यवस्थार्थ लगा दिया गया था. कॉलेज में कॉमर्स नहीं है लेकिन मुझे प्रशासनिक कार्यों के लिए लगाया गया है.

