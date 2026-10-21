/भीलवाड़ा में मौसम का कहर, बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की फसल पर संकट

Bhilwara Weather News: भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ क्षेत्र में मंगलवार शाम अचानक मौसम बदल गया. ग्राम पंचायत बिलिया कलां सहित आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. आसमान से गिरे ओलों के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है. ग्रामीण इलाकों में कई जगह जमीन, सड़कों और घरों की छतों पर ओलों की परत जम गई. इससे पूरा क्षेत्र सर्दियों में कश्मीर में होने वाली बर्फबारी जैसा नजर आने लगा.

अचानक छाए काले बादल, बारिश के साथ गिरे ओले

जानकारी के अनुसार, अक्टूबर महीने में मंगलवार को दिन ढलने के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ली. आसमान में काले और घने बादल छा गए. कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई और इसके साथ ओले भी गिरने लगे. अचानक हुए इस बदलाव से ग्रामीण हैरान रह गए.

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हमीरगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिलिया कलां में ओलावृष्टि का असर साफ दिखाई दिया. घरों की छतों, दीवारों और सड़कों पर ओले जमा हो गए. देखते ही देखते कई जगह जमीन सफेद नजर आने लगी. अचानक बारिश और ओले गिरने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया.

बिलिया कलां के अलावा स्वरूपगंज और मंगरोप सहित आसपास के दूसरे इलाकों में भी बारिश का जोर देखने को मिला. मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों को चौंका दिया. वहीं, ओलावृष्टि की खबर से किसानों की परेशानी बढ़ गई है.

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किसानों को फसल खराब होने का डर

अचानक हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फिरने की आशंका पैदा कर दी है. ग्रामीणों के मुताबिक, खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. इसके अलावा जिन किसानों ने फसल काटकर खेतों में या अन्य जगहों पर रखी हुई है, उन्हें भी नुकसान होने की चिंता सता रही है.

किसानों का कहना है कि फसल तैयार करने के लिए लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है. खेती में पैसा, समय और श्रम लगाने के बाद किसानों को अच्छी उपज की उम्मीद रहती है. ऐसे में फसल तैयार होने के दौरान मौसम का अचानक बिगड़ना उनकी परेशानी बढ़ा सकता है.

आर्थिक नुकसान की आशंका से बढ़ी चिंता

क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के बाद किसानों को अब फसलों की स्थिति को लेकर चिंता है. यदि खेतों में खड़ी फसल या काटकर रखी गई उपज को नुकसान पहुंचता है, तो इसका असर किसानों की आमदनी पर पड़ सकता है.

फिलहाल ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अचानक बदले मौसम और ओलावृष्टि से उनकी मेहनत से तैयार हो रही फसल कितनी प्रभावित हुई है. किसानों को संभावित नुकसान की आशंका सता रही है.