Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bhilwara
  • /भीलवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी मुर्गों से भरी पिकअप, चालक की मौत

भीलवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी मुर्गों से भरी पिकअप, चालक की मौत

Bhilwara Accident: भीलवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मुर्गों से भरी पिकअप ट्रक से टकरा गई. हादसे में चालक की मौत हो गई. चालक को बाहर निकालने में करीब दो घंटे लगे, जबकि उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 02, 2026, 08:20 AM|Updated: Jun 02, 2026, 08:20 AM
भीलवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी मुर्गों से भरी पिकअप, चालक की मौत
Image Credit: Bhilwara Accident

Bhilwara Accident: भीलवाड़ा जिले में मंगलवार अल सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मुर्गों से भरी एक पिकअप वाहन आगे चल रहे ट्रक के पीछे जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और वाहन में भरे सैकड़ों मुर्गे सड़क पर निकलकर इधर-उधर दौड़ने लगे.

केबिन में बुरी तरह फंस गया चालक
हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिकअप चालक वाहन के केबिन में बुरी तरह फंस गया. दुर्घटना की सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची. एंबुलेंस पायलट हनीफ मोहम्मद और आसपास मौजूद लोगों ने चालक को बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

Add Zee News as a Preferred Source

वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह दब जाने के कारण चालक तक पहुंचना आसान नहीं था. करीब दो घंटे तक लगातार प्रयास किए गए, जिसके बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला जा सका.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही टूट गई सांसें
काफी मशक्कत के बाद चालक को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. चालक के पास कोई पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं मिलने के कारण उसकी पहचान तत्काल नहीं हो सकी. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अब मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास में जुटे हुए हैं ताकि उसके परिजनों को सूचना दी जा सके.

पुलिस पहुंचने में हुई देरी, उठे सवाल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे की सूचना समय पर दिए जाने के बावजूद पुलिस करीब दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंच सकी. बताया जा रहा है कि दुर्घटनास्थल मांडल और पुर थाना क्षेत्रों की सीमा के बीच स्थित है. इसी कारण क्षेत्राधिकार को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही और पुलिस कार्रवाई में देरी हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंच जातीं तो राहत कार्य और अधिक तेजी से किया जा सकता था.

हाईवे पर कुछ समय के लिए प्रभावित रहा यातायात
हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ. सड़क पर फैले मुर्गों और क्षतिग्रस्त वाहन के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित रही. बाद में स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से यातायात को धीरे-धीरे सामान्य किया गया.

पहचान और जांच का इंतजार
फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है. क्षेत्राधिकार को लेकर बने असमंजस के कारण मामले की प्रारंभिक जांच शुरू होने में भी देरी हुई. प्रशासन का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के भाव, चांदी है कल से स्टैच्यू, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

क्या जून के महीने में आएगी पीएम किसान की 23वीं किस्त? जानें लेटेस्ट अपडेट!

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

बारां में भीषण सड़क हादसा: हाईवे पर पलटी स्लीपर बस, मासूम समेत दो की मौत

Jodhpur: आकाश में छाए काले घने बादल, चली तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले

इन 95 पुलिस थानों को IPS अफसरों ने लिया गोद, कानून व्यवस्था होगी चाक चौबंद

6 जून से पहले सियासत गरम! कॉक्रोच पार्टी पर BJP का तंज, रामलाल बोले- भारत नहीं, दुनिया से आते हैं फॉलोवर

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में मौसम का तूफानी यू-टर्न! जयपुर-दौसा समेत 19 जिलों में बारिश और ओलवृष्टि का अलर्ट

JEE एडवांस्ड का रिजल्ट जारी, ऑल इंडिया टॉप 10 में फिर गूंजा कोटा का नाम, कोटा के शुभम ने किया टॉप

राजस्थान में आंधी-तूफान का तांडव, रूह कंपाने वाला नजारा आया सामने, देखें खौफनाक Videos

राजस्थान में 1 से 4 जून तक धूलभरी आंधी, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी जारी

सूखे कुएं में कैद कुत्ता, महीनों से चल रहा था मौत का खेल

राजस्थान में आगामी 3 घंटों में 24 जिलों में तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

कौन हैं अजेय कुमार ? जिन्हें मिली राजस्थान बीजेपी में संगठन महामंत्री की कमान, यूपी-उत्तराखंड में छोड़ चुके अमिट छाप

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के भाव, चांदी है कल से स्टैच्यू, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

सीकर अन्नपूर्णा रसोई में पक रहा था नॉनवेज, पवित्रता से खिलवाड़ पर प्रशासन सख्त

सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

झुंझुनूं के गांव से निकला टॉपर! JEE Advanced में AIR- 3 हासिल कर किया कमाल

पांचवे बड़े मंगल को लगाए सालासर बालाजी को इन चीजों का भोग, कष्ट होंगे दूर!

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan News: पांचवे बड़ा मंगल पर करें बालाजी के दर्शन, 1 हजार साल पुराना है राजस्थान का ये मंदिर, होगी हर मनोकामना पूरी

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

राजस्थान में पलटा मौसम, धूलभरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

अलवर, भरतपुर, दौसा समेत इन 14 जिलों में मौसम का कहर, IMD ने जारी किया ऑरेंज-यलो अलर्ट

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

TAGS:
Bhilwara news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप
jaipur news
2
baran news
3
jodhpur news
4
jaipur news
5
banswara news