/भीलवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी मुर्गों से भरी पिकअप, चालक की मौत

Bhilwara Accident: भीलवाड़ा जिले में मंगलवार अल सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मुर्गों से भरी एक पिकअप वाहन आगे चल रहे ट्रक के पीछे जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और वाहन में भरे सैकड़ों मुर्गे सड़क पर निकलकर इधर-उधर दौड़ने लगे.

केबिन में बुरी तरह फंस गया चालक

हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिकअप चालक वाहन के केबिन में बुरी तरह फंस गया. दुर्घटना की सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची. एंबुलेंस पायलट हनीफ मोहम्मद और आसपास मौजूद लोगों ने चालक को बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

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वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह दब जाने के कारण चालक तक पहुंचना आसान नहीं था. करीब दो घंटे तक लगातार प्रयास किए गए, जिसके बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला जा सका.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही टूट गई सांसें

काफी मशक्कत के बाद चालक को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. चालक के पास कोई पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं मिलने के कारण उसकी पहचान तत्काल नहीं हो सकी. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अब मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास में जुटे हुए हैं ताकि उसके परिजनों को सूचना दी जा सके.

पुलिस पहुंचने में हुई देरी, उठे सवाल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे की सूचना समय पर दिए जाने के बावजूद पुलिस करीब दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंच सकी. बताया जा रहा है कि दुर्घटनास्थल मांडल और पुर थाना क्षेत्रों की सीमा के बीच स्थित है. इसी कारण क्षेत्राधिकार को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही और पुलिस कार्रवाई में देरी हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंच जातीं तो राहत कार्य और अधिक तेजी से किया जा सकता था.

हाईवे पर कुछ समय के लिए प्रभावित रहा यातायात

हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ. सड़क पर फैले मुर्गों और क्षतिग्रस्त वाहन के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित रही. बाद में स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से यातायात को धीरे-धीरे सामान्य किया गया.

पहचान और जांच का इंतजार

फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है. क्षेत्राधिकार को लेकर बने असमंजस के कारण मामले की प्रारंभिक जांच शुरू होने में भी देरी हुई. प्रशासन का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.