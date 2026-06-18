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भीलवाड़ा में हाईवे किनारे चल रहा था अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार, पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

Bhilwara News: भीलवाड़ा के जहाजपुर में पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई कर 10 सिलेंडर जब्त किए. रसद विभाग को तहरीर देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं होने से कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं गैस कालाबाजारी की जांच की मांग भी तेज हो गई है.
 

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 18, 2026, 06:31 AM|Updated: Jun 18, 2026, 06:31 AM
भीलवाड़ा में हाईवे किनारे चल रहा था अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार, पुलिस की रेड से मचा हड़कंप
Image Credit: bhilwara illegal gas refilling case jahazpur police action

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं. हालांकि, मामले में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होने से रसद विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

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जानकारी के अनुसार, शाहपुरा-देवली नेशनल हाईवे स्थित एक दुकान पर वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी. इस पर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 10 गैस सिलेंडर जब्त किए. पुलिस ने मौके पर ही रसद इंस्पेक्टर वंदना मीणा को बुलाकर कार्रवाई की जानकारी दी और आवश्यक तहरीर सौंपी.

मुकदमा दर्ज नहीं होने से बढ़े सवाल

थाना प्रभारी लोकपाल सिंह के अनुसार, पुलिस ने रसद विभाग को तहरीर देने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट भी मांगी थी. हालांकि, रसद इंस्पेक्टर की ओर से पुलिस को किसी प्रकार की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते मामला दर्ज नहीं हो सका. इस स्थिति के बाद विभागीय कार्रवाई को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

जब्त सिलेंडर गैस एजेंसी को सौंपे

रसद विभाग ने अपनी ओर से विभागीय कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए गैस सिलेंडरों को स्थानीय गैस एजेंसी संचालक के सुपुर्द कर दिया. हालांकि, पुलिस में प्रकरण दर्ज नहीं होने से मामले की गंभीरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

गैस की कालाबाजारी पर भी उठे प्रश्न

इस घटना के बाद क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. एक ओर सरकार उपभोक्ताओं को निर्धारित अवधि में गैस रिफिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है, वहीं दूसरी ओर कस्बे में अवैध रिफिलिंग के लिए गैस सिलेंडर दुकानों तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसकी जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि जिन उपभोक्ताओं के घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग कम होता है, वे कुछ मामलों में अपने सिलेंडर रिफिलिंग के लिए बाजार में बेच देते हैं. ऐसे में अवैध गैस कारोबार की पूरी श्रृंखला की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता बताई जा रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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