/भीलवाड़ा में हाईवे किनारे चल रहा था अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार, पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं. हालांकि, मामले में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होने से रसद विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

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जानकारी के अनुसार, शाहपुरा-देवली नेशनल हाईवे स्थित एक दुकान पर वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी. इस पर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 10 गैस सिलेंडर जब्त किए. पुलिस ने मौके पर ही रसद इंस्पेक्टर वंदना मीणा को बुलाकर कार्रवाई की जानकारी दी और आवश्यक तहरीर सौंपी.

मुकदमा दर्ज नहीं होने से बढ़े सवाल

थाना प्रभारी लोकपाल सिंह के अनुसार, पुलिस ने रसद विभाग को तहरीर देने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट भी मांगी थी. हालांकि, रसद इंस्पेक्टर की ओर से पुलिस को किसी प्रकार की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते मामला दर्ज नहीं हो सका. इस स्थिति के बाद विभागीय कार्रवाई को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

जब्त सिलेंडर गैस एजेंसी को सौंपे

रसद विभाग ने अपनी ओर से विभागीय कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए गैस सिलेंडरों को स्थानीय गैस एजेंसी संचालक के सुपुर्द कर दिया. हालांकि, पुलिस में प्रकरण दर्ज नहीं होने से मामले की गंभीरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

गैस की कालाबाजारी पर भी उठे प्रश्न

इस घटना के बाद क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. एक ओर सरकार उपभोक्ताओं को निर्धारित अवधि में गैस रिफिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है, वहीं दूसरी ओर कस्बे में अवैध रिफिलिंग के लिए गैस सिलेंडर दुकानों तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसकी जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि जिन उपभोक्ताओं के घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग कम होता है, वे कुछ मामलों में अपने सिलेंडर रिफिलिंग के लिए बाजार में बेच देते हैं. ऐसे में अवैध गैस कारोबार की पूरी श्रृंखला की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता बताई जा रही है.