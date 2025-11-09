SLR से तीन फायर! भीलवाड़ा जेल में कांस्टेबल की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, परिवार ने हत्या की जताई आशंका

Bhilwara Murder Case: भीलवाड़ा जिला जेल में शनिवार-रविवार की मध्य रात्रि ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल रामकिशोर मोडीवाला (पुत्र पोलुराम जाट, निवासी हरमाड़ा, किशनगढ़) की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना ने जेल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मचा दिया है.

घटना और मौके की स्थिति

कांस्टेबल रामकिशोर वॉच टॉवर पर पहरा ड्यूटी पर थे. जब रिलीव करने आया दूसरा कांस्टेबल बाबूलाल पहुंचा और रामकिशोर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो टॉवर पर जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए. रामकिशोर खून से लथपथ पड़े थे. तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे.

FSL टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए गए. शुरुआती जांच में पता चला है कि SLR राइफल ऑटोमेटिक मोड पर थी, जिससे 3 फायर हुए. एक गोली रामकिशोर के शरीर में प्रवेश कर बैक साइड से बाहर निकली, जबकि दो गोलियों के खोल हवा में और एक टॉवर के नीचे मिला. रविवार सुबह परिजनों के आने के बाद शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंप दिया गया.

आखिरी फेसबुक पोस्ट और हत्या की आशंका

पुलिस को जांच में एक महत्वपूर्ण तथ्य मिला है. घटना से महज़ 3 घंटे पहले कांस्टेबल रामकिशोर ने अपनी फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, "ज़िंदगी में जब भी अवसर मिले तो उसका पूरा आनंद लेना चाहिए क्योंकि यह ज्ञात नहीं की कौन सी रात आखिरी हो.

परिजनों का संदेह

मृतक के चचेरे भाई ओमप्रकाश (एयरमैन) और भाई नानूराम ने कोतवाली थाने में संदिग्ध हालत में मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि यह किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं है और मौके की परिस्थितियां हत्या की ओर इशारा कर रही हैं.कांस्टेबल रामकिशोर शनिवार को ही छुट्टी से ड्यूटी पर लौटा था. कोतवाली थाना पुलिस अब सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है.

