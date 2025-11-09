Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

SLR से तीन फायर! भीलवाड़ा जेल में कांस्टेबल की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, परिवार ने हत्या की जताई आशंका

Rajasthan news: भीलवाड़ा जिला जेल में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल रामकिशोर मोडीवाला की  SLR राइफल से 3 फायर होने से संदिग्ध मौत हो गई. मौत से पहले उनकी एक फेसबुक पोस्ट मिली. परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. पुलिस गहनता से जांच कर रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Nov 09, 2025, 06:01 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 06:01 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!
8 Photos
Ajmer News

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!
8 Photos
Rajasthan famous Food

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो
6 Photos
banswara news

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो

SLR से तीन फायर! भीलवाड़ा जेल में कांस्टेबल की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, परिवार ने हत्या की जताई आशंका

Bhilwara Murder Case: भीलवाड़ा जिला जेल में शनिवार-रविवार की मध्य रात्रि ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल रामकिशोर मोडीवाला (पुत्र पोलुराम जाट, निवासी हरमाड़ा, किशनगढ़) की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना ने जेल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मचा दिया है.

घटना और मौके की स्थिति
कांस्टेबल रामकिशोर वॉच टॉवर पर पहरा ड्यूटी पर थे. जब रिलीव करने आया दूसरा कांस्टेबल बाबूलाल पहुंचा और रामकिशोर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो टॉवर पर जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए. रामकिशोर खून से लथपथ पड़े थे. तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे.

FSL टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए गए. शुरुआती जांच में पता चला है कि SLR राइफल ऑटोमेटिक मोड पर थी, जिससे 3 फायर हुए. एक गोली रामकिशोर के शरीर में प्रवेश कर बैक साइड से बाहर निकली, जबकि दो गोलियों के खोल हवा में और एक टॉवर के नीचे मिला. रविवार सुबह परिजनों के आने के बाद शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंप दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आखिरी फेसबुक पोस्ट और हत्या की आशंका

पुलिस को जांच में एक महत्वपूर्ण तथ्य मिला है. घटना से महज़ 3 घंटे पहले कांस्टेबल रामकिशोर ने अपनी फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, "ज़िंदगी में जब भी अवसर मिले तो उसका पूरा आनंद लेना चाहिए क्योंकि यह ज्ञात नहीं की कौन सी रात आखिरी हो.

परिजनों का संदेह
मृतक के चचेरे भाई ओमप्रकाश (एयरमैन) और भाई नानूराम ने कोतवाली थाने में संदिग्ध हालत में मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि यह किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं है और मौके की परिस्थितियां हत्या की ओर इशारा कर रही हैं.कांस्टेबल रामकिशोर शनिवार को ही छुट्टी से ड्यूटी पर लौटा था. कोतवाली थाना पुलिस अब सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news