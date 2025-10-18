Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

'अगर 3 करोड़ नहीं दिए तो गोली मार देंगे'... भीलवाड़ा में कपासन SDM को मिली धमकी

Bhilwara News: राजस्थान में भीलवाड़ा के कपासन के एसडीएम राजेश सुवालका को जान से मारने की धमकी देते हुए 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है. यह धमकी एक अनजान व्यक्ति द्वारा धमकी भरा पत्र फेंककर दी गई. मामला सामने आने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Oct 18, 2025, 09:25 AM IST | Updated: Oct 18, 2025, 09:25 AM IST

Trending Photos

पुष्कर मेला 2025 की धूम: BSF कैमल शो, हॉर्स परेड और VIP सिस्टम खत्म, जानें इस बार क्या है नया
8 Photos
Pushkar Mela 2025

पुष्कर मेला 2025 की धूम: BSF कैमल शो, हॉर्स परेड और VIP सिस्टम खत्म, जानें इस बार क्या है नया

राजस्थान में धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज तक, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया है अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज तक, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया है अलर्ट

राजस्थान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा! जानें कैसे इन 5 योजनाओं से बढ़ेगी आमदनी
8 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा! जानें कैसे इन 5 योजनाओं से बढ़ेगी आमदनी

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह पर मिला था दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह पर मिला था दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत!

'अगर 3 करोड़ नहीं दिए तो गोली मार देंगे'... भीलवाड़ा में कपासन SDM को मिली धमकी

Bhilwara News: जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कपासन के एसडीएम राजेश सुवालका को जान से मारने की धमकी देते हुए 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है. यह धमकी एक अनजान व्यक्ति द्वारा धमकी भरा पत्र फेंककर दी गई. मामला सामने आने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के अनुसार, यह धमकी भरा पत्र एसडीएम राजेश सुवालका के रमा विहार भीलवाड़ा स्थित आवास पर फेंका गया था. पत्र में साफ-साफ लिखा था कि अगर उन्होंने 3 करोड़ रुपए की फिरौती नहीं दी तो उन्हें गोली मार दी जाएगी. पत्र की भाषा बेहद धमकी भरी और गंभीर थी, जिससे परिवार और स्थानीय प्रशासन में दहशत का माहौल बन गया.

इस घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. इसके बाद एसडीएम के पिता रामकिशन सुवालका ने सुभाष नगर थाने में जाकर लिखित तहरीर दी और औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों अर्पित पूरी गोस्वामी और पुनीत पाराशर को गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले भी कपासन में एसडीएम के सरकारी क्वार्टर पर धमकी भरा पत्र फेंक चुके थे. उस समय भी एसडीएम राजेश सुवालका ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी.

पुलिस कर रही छानबीन
फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके पीछे कोई बड़ी साजिश या अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है. साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों ने इस धमकी भरे पत्र के जरिए वास्तव में धन उगाही की कोशिश की या किसी व्यक्तिगत रंजिश के तहत यह कदम उठाया.

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
इस घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में भी चिंता का माहौल है. अधिकारी मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसडीएम के निवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की तह तक जाकर सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news