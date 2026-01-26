Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भीलवाड़ा में आधी रात पुलिस का एक्शन, खारी नदी से बजरी माफिया का खेल उजागर

Rajasthan News: शंभूगढ़ पुलिस ने खारी नदी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन में प्रयुक्त एक डंपर और लोडर जब्त किया है. एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई ने खनन माफियाओं के नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 26, 2026, 03:13 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 03:13 PM IST

Trending Photos

Photos: कर्तव्य पथ पर राजस्थान का दिखा स्वर्णिम जादू, उस्ता कला और रावणहत्था की गूंज से दुनिया हुई मंत्रमुग्ध
8 Photos
Republic Day 2026

Photos: कर्तव्य पथ पर राजस्थान का दिखा स्वर्णिम जादू, उस्ता कला और रावणहत्था की गूंज से दुनिया हुई मंत्रमुग्ध

फरवरी में इस दिन आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

फरवरी में इस दिन आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त

Photos : गणतंत्र दिवस पर गजराज ने अपनी सूंड से फहराया तिरंगा, तस्वीरें देख देशभक्ति से भर जाएगा दिल, होगा गर्व
5 Photos
Republic Day 2026

Photos : गणतंत्र दिवस पर गजराज ने अपनी सूंड से फहराया तिरंगा, तस्वीरें देख देशभक्ति से भर जाएगा दिल, होगा गर्व

राजस्थान में मौसम मारेगा पलटी, बादल छाने के साथ इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मौसम मारेगा पलटी, बादल छाने के साथ इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

भीलवाड़ा में आधी रात पुलिस का एक्शन, खारी नदी से बजरी माफिया का खेल उजागर

Khari River Illegal Mining In Bhilwara: राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भीलवाड़ा की शंभूगढ़ थाना पुलिस ने आधी रात को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने खारी नदी क्षेत्र में दबिश देकर अवैध बजरी खनन और परिवहन में लगे एक डंपर और एक बिना नंबर के लोडर को जब्त किया है. इस अचानक हुई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

एसपी के निर्देश पर ऑपरेशन खारी
जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के सख्त निर्देशों के बाद पूरे जिले में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शाहपुरा) राजेश आर्य और डीएसपी (गुलाबपुरा) जितेंद्र सिंह मेडतिया की निगरानी में शंभूगढ़ पुलिस ने जाल बिछाया.

थानाधिकारी ओमप्रकाश कासनिया को सूचना मिली थी कि खारी नदी के किनारे 'दोला का खेड़ा' ग्राम क्षेत्र में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर माफिया बजरी का अवैध दोहन कर रहे हैं. सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने मध्य रात्रि में ही मोर्चेबंदी की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

माफिया फरार
पुलिस की टीम जब नदी क्षेत्र में पहुंची, तो वहां बड़े पैमाने पर अवैध लोडिंग का काम चल रहा था. पुलिस की गाड़ियों की आहट सुनते ही माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने मौके से डंपर (RJ-06-GE-1989) बिना नंबर का लोडर को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस अब इन वाहनों के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन के आधार पर इनके मालिकों और चालकों की तलाश कर रही है.

पुलिस टीम की मुस्तैदी
इस सफल ऑपरेशन में थानाधिकारी ओमप्रकाश कासनिया के साथ सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल दिलीप सिंह और चालक ओमप्रकाश की अहम भूमिका रही. विशेष रूप से कांस्टेबल धर्मेंद्र ने खुफिया जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.


थानाधिकारी कासनिया ने स्पष्ट किया है कि खारी नदी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है; आने वाले दिनों में खनन माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए निरंतर निगरानी और छापेमारी जारी रहेगी. पुलिस की इस मुस्तैदी से क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों और आमजन ने राहत की सांस ली है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news