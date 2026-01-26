भीलवाड़ा में आधी रात पुलिस का एक्शन, खारी नदी से बजरी माफिया का खेल उजागर

Khari River Illegal Mining In Bhilwara: राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भीलवाड़ा की शंभूगढ़ थाना पुलिस ने आधी रात को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने खारी नदी क्षेत्र में दबिश देकर अवैध बजरी खनन और परिवहन में लगे एक डंपर और एक बिना नंबर के लोडर को जब्त किया है. इस अचानक हुई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

एसपी के निर्देश पर ऑपरेशन खारी

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के सख्त निर्देशों के बाद पूरे जिले में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शाहपुरा) राजेश आर्य और डीएसपी (गुलाबपुरा) जितेंद्र सिंह मेडतिया की निगरानी में शंभूगढ़ पुलिस ने जाल बिछाया.

थानाधिकारी ओमप्रकाश कासनिया को सूचना मिली थी कि खारी नदी के किनारे 'दोला का खेड़ा' ग्राम क्षेत्र में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर माफिया बजरी का अवैध दोहन कर रहे हैं. सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने मध्य रात्रि में ही मोर्चेबंदी की.

माफिया फरार

पुलिस की टीम जब नदी क्षेत्र में पहुंची, तो वहां बड़े पैमाने पर अवैध लोडिंग का काम चल रहा था. पुलिस की गाड़ियों की आहट सुनते ही माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने मौके से डंपर (RJ-06-GE-1989) बिना नंबर का लोडर को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस अब इन वाहनों के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन के आधार पर इनके मालिकों और चालकों की तलाश कर रही है.

पुलिस टीम की मुस्तैदी

इस सफल ऑपरेशन में थानाधिकारी ओमप्रकाश कासनिया के साथ सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल दिलीप सिंह और चालक ओमप्रकाश की अहम भूमिका रही. विशेष रूप से कांस्टेबल धर्मेंद्र ने खुफिया जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.



थानाधिकारी कासनिया ने स्पष्ट किया है कि खारी नदी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है; आने वाले दिनों में खनन माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए निरंतर निगरानी और छापेमारी जारी रहेगी. पुलिस की इस मुस्तैदी से क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों और आमजन ने राहत की सांस ली है.

