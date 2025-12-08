Zee Rajasthan
बिना नंबर की अल्टो में किया था अपहरण, पुलिस ने 24 घंटों में किया किडनैपिंग कांड का खुलासा, दो शातिर गिरफ्तार

Bhilwara: भीलवाड़ा के पुर थाना क्षेत्र में एक दुकानदार राजू सुथार का अपहरण कर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बड़ी सफलता हासिल की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Dec 08, 2025, 07:58 AM IST | Updated: Dec 08, 2025, 07:58 AM IST

बिना नंबर की अल्टो में किया था अपहरण, पुलिस ने 24 घंटों में किया किडनैपिंग कांड का खुलासा, दो शातिर गिरफ्तार

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा के पुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बड़ी सफलता हासिल की है. त्वरित एक्शन लेते हुए पुलिस टीम ने न सिर्फ मामले का खुलासा किया बल्कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बिना नंबरी अल्टो कार को भी जप्त कर लिया.

पत्नी ने दर्ज कराई रिपोर्ट, बताया पूरा घटनाक्रम

घटना 3 दिसंबर की है. 4 दिसंबर को पीड़ित की पत्नी सीमा सुथार ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपने पति राजू लाल सुथार के साथ शारदा ड्रीम सिटी, गठीला खेड़ा में रहती हैं. राजू पिछले चार महीनों से ब्रांडेड कंपनी के सामने सांवरिया टी स्टॉल और डेयरी का संचालन कर रहा है, जहां दो कर्मचारी—अभिषेक उर्फ चंदू जाट और प्रिंस खटीक—काम करते हैं. शाम करीब 8 बजे अभिषेक ने फोन कर बताया कि बिना नंबर की सफेद अल्टो कार में 3–4 लोग आए और उन्होंने जबरन राजू को कार में बैठाकर ले गए.

फिरौती की मांग, पीड़िता में दहशत

सीमा सुथार ने बताया कि पति से बात करने पर उन्होंने कहा, “5 लाख रुपये की व्यवस्था कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा,” और फिर फोन कट गया. यह सुनते ही पीड़िता दहशत में आ गई और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई.

सीसीटीवी और तकनीकी जांच से मिला सुराग

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण, मानवीय खुफिया जानकारी और पारंपरिक पुलिसिंग तकनीकों की मदद से अपहृत राजू सुथार को बडल्यास से सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

पुलिस ने वारदात में शामिल दो आरोपियों—विनोद जाट पुत्र लादू लाल जाट और कैलाश नाथ पुत्र देवीलाल नाथ—को गिरफ्तार किया है. घटना में प्रयुक्त बिना नंबरी सफेद अल्टो कार भी जप्त कर ली गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


