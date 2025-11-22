कोठारी नदी पर बड़ा हादसा! मिट्टी दबने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: भीलवाड़ा में कोठारी नदी किनारे मिट्टी का ढेर ढहने से दो मजदूर, सज्जन और पूरण, की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा सदर थाना क्षेत्र में हुआ. हादसे के बाद उचित मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने मॉर्चुरी पर प्रदर्शन किया.
Bhilwara News: भीलवाड़ा में शनिवार की सुबह कोठारी नदी किनारे एक भयानक हादसा हो गया, जहां मिट्टी का ढेर (ढावा) ढहने से दो मजदूरों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा सदर थाना क्षेत्र में कामधेनु बालाजी मंदिर के पीछे कोठारी नदी में उस समय हुआ जब कुछ युवक ट्रैक्टर-ट्रॉली में मिट्टी भर रहे थे.
हादसे के बाद मचा हड़कंप
हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और अन्य मजदूर घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए. सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि मिट्टी खुदाई के दौरान अचानक ढावा ढह गया, और सज्जन पिता भंवर सिंह और पूरण पिता दुर्गा लाल बागरिया मिट्टी के नीचे दब गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. बड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को ढेर से बाहर निकाला गया और तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया. वहां ड्यूटी डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, मोर्चरी पर प्रदर्शन
इस दुखद हादसे ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. दोनों मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मौत की खबर फैलते ही, दोनों युवकों के परिजन और समाज जन बड़ी संख्या में जिला अस्पताल की मॉर्चुरी पर जमा हो गए. कार्रवाई की मांग को लेकर दोपहर करीब 1:30 बजे तक मॉर्चुरी पर प्रदर्शन जारी रहा. लोग पीड़ित परिवारों के लिए उचित मुआवजे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे. सदर थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन दोनों मृतकों के परिजनों से समझाइश के प्रयास कर रहा है, ताकि मामले को शांत किया जा सके और पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जा सके. यह घटना नदी किनारे होने वाली अवैध या अनियंत्रित मिट्टी खुदाई के खतरनाक परिणामों को उजागर करती है.
