/Bhilwara: पहले गाली-गलौज, फिर चाकू से हमला, वकील ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया VIDEO

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक वकील पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है. घटना सुभाष नगर थाना क्षेत्र के जेल चौराहे की बताई जा रही है, जहां वकील गोविंद मानणीया पर चाकू से हमला किया गया. वारदात के बाद घायल वकील को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया.

अस्पताल में जुटे बड़ी संख्या में वकील

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वकील जिला अस्पताल पहुंचे और जमावड़ा लग गया. बताया जा रहा है कि हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी चाकू से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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'पैसे मांगे, खुद को पुलिस वाला बताया'

वकील गोविंद मानणीया ने कहा कि मैं किसी काम से घर से बाहर आया था और कॉल पर बात कर रहा था तभी इस दौरान में जेल चौराहे पर पहुंचा. इस दौरान मुझे एक व्यक्ति मिला जो आते ही मुझे गाली-गलौज करते हुए कहने लगा कि तेरी जेब में जो भी है वह मुझे दे दे, तो इस पर मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने मुझे अपने आप को पुलिस वाला बताया और मुझसे धक्का मुक्की करने लगा.

मोबाइल में रिकॉर्ड की हमले की VIDEO

जब इस दौरान मैंने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया इसलिए मैंने एविडेंस के तौर पर अपने मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा है और इसके बाद में वह अपनी स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गया. इसके बाद में मुझे पुलिस वाले कमलेश ने अस्पताल में भर्ती करवाया. मैं उसे व्यक्ति को नहीं जानता हूं, ना मैंने कभी उसको आज तक देखा है.

नाकेबंदी कर आरोपी की तलाश

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में वारदात को लूट के इरादे से अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है. इस घटना के बाद पुलिस ने जिलेभर में नाकेबंदी कर स्कूटी सवार संदिग्ध आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

Report- Ramawatar Isran

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