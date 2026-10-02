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Bhilwara: पहले गाली-गलौज, फिर चाकू से हमला, वकील ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया VIDEO

भीलवाड़ा के जेल चौराहे पर अधिवक्ता गोविंद मानणीया पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है. वकील के मुताबिक, आरोपी ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उनसे पैसे मांगे और विवाद के बाद चाकू से हमला कर दिया. घायल अधिवक्ता को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने नाकेबंदी कर स्कूटी सवार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Oct 02, 2026, 03:31 PM IST | Updated:Oct 02, 2026, 03:35 PM IST
Bhilwara: पहले गाली-गलौज, फिर चाकू से हमला, वकील ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया VIDEO
Image Credit: Bhilwara News

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक वकील पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है. घटना सुभाष नगर थाना क्षेत्र के जेल चौराहे की बताई जा रही है, जहां वकील गोविंद मानणीया पर चाकू से हमला किया गया. वारदात के बाद घायल वकील को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया.

अस्पताल में जुटे बड़ी संख्या में वकील
घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वकील जिला अस्पताल पहुंचे और जमावड़ा लग गया. बताया जा रहा है कि हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी चाकू से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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'पैसे मांगे, खुद को पुलिस वाला बताया'
वकील गोविंद मानणीया ने कहा कि मैं किसी काम से घर से बाहर आया था और कॉल पर बात कर रहा था तभी इस दौरान में जेल चौराहे पर पहुंचा. इस दौरान मुझे एक व्यक्ति मिला जो आते ही मुझे गाली-गलौज करते हुए कहने लगा कि तेरी जेब में जो भी है वह मुझे दे दे, तो इस पर मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने मुझे अपने आप को पुलिस वाला बताया और मुझसे धक्का मुक्की करने लगा.

मोबाइल में रिकॉर्ड की हमले की VIDEO
जब इस दौरान मैंने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया इसलिए मैंने एविडेंस के तौर पर अपने मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा है और इसके बाद में वह अपनी स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गया. इसके बाद में मुझे पुलिस वाले कमलेश ने अस्पताल में भर्ती करवाया. मैं उसे व्यक्ति को नहीं जानता हूं, ना मैंने कभी उसको आज तक देखा है.

नाकेबंदी कर आरोपी की तलाश
पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में वारदात को लूट के इरादे से अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है. इस घटना के बाद पुलिस ने जिलेभर में नाकेबंदी कर स्कूटी सवार संदिग्ध आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

Report- Ramawatar Isran

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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