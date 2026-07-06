/बेटे को कमरे में बंद किया, माता-पिता पर बरसाए लट्ठ...पढ़ें भीलवाड़ा में लुटेरों का खौफनाक तांडव

Bhilwara News: जिले के मांडल थाना क्षेत्र के दाता कला गांव में बीती रात लूट की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई. तीन अज्ञात बदमाश एक मकान में घुस गए और चौक में सो रहे वृद्ध दंपती पर हमला कर महिला के गले से रामनामी लूटकर फरार हो गए. विरोध करने पर बदमाशों ने वृद्ध के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

रात के अंधेरे में दिया वारदात को अंजाम

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जानकारी के अनुसार दाता कला गांव निवासी बालूलाल जाट (65) अपनी पत्नी रामू देवी (60) के साथ घर के चौक में सो रहे थे. देर रात तीन अज्ञात बदमाश मकान में घुसे और रामू देवी के गले में पहनी रामनामी लेकर भागने लगे. इसी दौरान आहट से बालूलाल की नींद खुल गई. उन्होंने शोर मचाकर विरोध किया तो बदमाशों ने लट्ठ और अन्य हथियारों से उन पर हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंची रामू देवी के साथ भी मारपीट की गई.

बेटे को कमरे में बंद कर दिया

घटना के समय दंपती का पुत्र ओमप्रकाश घर के एक कमरे में सो रहा था. बदमाशों ने वारदात के दौरान उसके कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका. इसी वजह से वह अपने माता-पिता की मदद करने में असमर्थ रहा. वारदात के दौरान घर में चीख-पुकार मच गई, लेकिन तब तक बदमाश अपना इरादा पूरा कर चुके थे.

ग्रामीणों की आहट मिलते ही फरार हुए आरोपी

शोर सुनकर आसपास के लोग जागने लगे तो तीनों बदमाश रामनामी लेकर मौके से भाग निकले. ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ित परिवार की ओर से मांडल थाने में तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ घर में घुसकर लूट और मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. घायल वृद्ध दंपती का अस्पताल में उपचार जारी है.