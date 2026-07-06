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बेटे को कमरे में बंद किया, माता-पिता पर बरसाए लट्ठ...पढ़ें भीलवाड़ा में लुटेरों का खौफनाक तांडव

Bhilwara News: भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के दाता कला गांव में तीन बदमाशों ने देर रात घर में घुसकर वृद्ध दंपती पर हमला किया और महिला के गले से रामनामी लूटकर फरार हो गए. बेटे के कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 06, 2026, 07:58 AM|Updated: Jul 06, 2026, 07:58 AM
बेटे को कमरे में बंद किया, माता-पिता पर बरसाए लट्ठ...पढ़ें भीलवाड़ा में लुटेरों का खौफनाक तांडव
Image Credit: AI enhancedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bhilwara News: जिले के मांडल थाना क्षेत्र के दाता कला गांव में बीती रात लूट की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई. तीन अज्ञात बदमाश एक मकान में घुस गए और चौक में सो रहे वृद्ध दंपती पर हमला कर महिला के गले से रामनामी लूटकर फरार हो गए. विरोध करने पर बदमाशों ने वृद्ध के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

रात के अंधेरे में दिया वारदात को अंजाम

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जानकारी के अनुसार दाता कला गांव निवासी बालूलाल जाट (65) अपनी पत्नी रामू देवी (60) के साथ घर के चौक में सो रहे थे. देर रात तीन अज्ञात बदमाश मकान में घुसे और रामू देवी के गले में पहनी रामनामी लेकर भागने लगे. इसी दौरान आहट से बालूलाल की नींद खुल गई. उन्होंने शोर मचाकर विरोध किया तो बदमाशों ने लट्ठ और अन्य हथियारों से उन पर हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंची रामू देवी के साथ भी मारपीट की गई.

बेटे को कमरे में बंद कर दिया

घटना के समय दंपती का पुत्र ओमप्रकाश घर के एक कमरे में सो रहा था. बदमाशों ने वारदात के दौरान उसके कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका. इसी वजह से वह अपने माता-पिता की मदद करने में असमर्थ रहा. वारदात के दौरान घर में चीख-पुकार मच गई, लेकिन तब तक बदमाश अपना इरादा पूरा कर चुके थे.

ग्रामीणों की आहट मिलते ही फरार हुए आरोपी

शोर सुनकर आसपास के लोग जागने लगे तो तीनों बदमाश रामनामी लेकर मौके से भाग निकले. ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ित परिवार की ओर से मांडल थाने में तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ घर में घुसकर लूट और मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. घायल वृद्ध दंपती का अस्पताल में उपचार जारी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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