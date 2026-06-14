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भीलवाड़ा में ट्रक के फर्श से निकला 5.17 क्विंटल डोडा चूरा, मांडल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

Bhilwara News: भीलवाड़ा के मांडल में पुलिस ने ट्रक के फर्श में बने गुप्त खांचे से 5 क्विंटल 17 किलो डोडा चूरा बरामद किया. 41 कट्टों में छिपाई गई खेप के साथ बाड़मेर निवासी चालक प्रकाश बेनीवाल गिरफ्तार हुआ. पुलिस एनडीपीएस एक्ट में जांच कर सप्लाई नेटवर्क खंगाल रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 14, 2026, 07:12 AM|Updated: Jun 14, 2026, 07:12 AM
भीलवाड़ा में ट्रक के फर्श से निकला 5.17 क्विंटल डोडा चूरा, मांडल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
Image Credit: bhilwara

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल 17 किलो डोडा चूरा जब्त किया है. तस्करों ने पुलिस और जांच एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए ट्रक के फर्श में विशेष गुप्त खांचा तैयार कर उसमें मादक पदार्थ छिपा रखा था. पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

संदिग्ध ट्रक की निगरानी के बाद रोका गया

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मांडल थानाधिकारी रोहिताश यादव के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कोटा की ओर से एक संदिग्ध ट्रक इलाके से गुजरने वाला है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने भादाली खेड़ा चौराहे के पास निगरानी शुरू की. संदिग्ध वाहन दिखाई देने पर पुलिस ने उसका पीछा किया और मांडल चौकी के निकट ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली.

ट्रक के फर्श के नीचे बना रखा था गुप्त खांचा

तलाशी के दौरान पुलिस को ट्रक के अंदर विशेष रूप से तैयार किया गया एक गुप्त खांचा मिला. यह खांचा ट्रक के फर्श के नीचे बनाया गया था, जिसमें 41 कट्टों में डोडा चूरा भरा हुआ था. तस्करों ने मादक पदार्थ रखने के बाद उसके ऊपर लोहे की चादर लगाकर वेल्डिंग कर दी थी, ताकि ट्रक पूरी तरह खाली दिखाई दे और किसी को इसकी भनक न लगे.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार तस्करी का यह तरीका काफी सुनियोजित था और पहली नजर में ट्रक के भीतर किसी सामान के होने का अंदाजा लगाना मुश्किल था.

ट्रक चालक गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक चालक प्रकाश बेनीवाल पुत्र जोराराम बेनीवाल (30), निवासी बाड़मेर को मौके से गिरफ्तार कर लिया. बरामद डोडा चूरा का कुल वजन 5 क्विंटल 17 किलो पाया गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया.

सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि बरामद डोडा चूरा कहां से लाया गया था और इसकी खेप किस स्थान तक पहुंचाई जानी थी. साथ ही, इस तस्करी में शामिल अन्य लोगों और संभावित नेटवर्क की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

मांडल पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई को क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी चोट माना जा रहा है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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