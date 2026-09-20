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मांडल में शुरू हुआ वीर तेजाजी महाराज का 72वां वार्षिक मेला, मारवाड़ी खेल बना आकर्षण

Veer Tejaji Maharaj Fair: भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में लोकदेवता वीर तेजाजी महाराज का 72वां वार्षिक मेला शुरू हो गया है. तीन दिवसीय मेले में धार्मिक आयोजनों के साथ तेजाजी महाराज की जीवनी पर आधारित पारंपरिक मारवाड़ी खेल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published:Sep 20, 2026, 05:49 PM IST | Updated:Sep 20, 2026, 05:49 PM IST
मांडल में शुरू हुआ वीर तेजाजी महाराज का 72वां वार्षिक मेला, मारवाड़ी खेल बना आकर्षण
Image Credit: Veer Tejaji Maharaj Fair

Veer Tejaji Maharaj Fair: राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में लोकदेवता वीर तेजाजी महाराज का तीन दिवसीय 72वां वार्षिक मेला परंपरागत हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ शुरू हुआ. मेले के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं श्रद्धालु मौजूद रहे. मेले में धार्मिक आयोजनों के साथ लोक संस्कृति और पारंपरिक मारवाड़ी खेल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

मेले का शुभारंभ मांडल विधायक, ग्राम पंचायत प्रशासक सीमा देवी माली, ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार सोनी एवं कनिष्ठ सहायक भागचंद चौधरी ने संयुक्त रूप से किया. शुभारंभ के दौरान तेजाजी महाराज के मंदिर में पूजा-अर्चना कर क्षेत्र में सुख-समृद्धि की कामना की गई.

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बैलगाड़ी से पत्थर लाकर शुरू कराया था मंदिर निर्माण

स्थानीय लोगों के अनुसार, तेजाजी मेले की शुरुआत की कहानी कस्बे के समाजसेवी स्व. चौथमल बोहरा की पहल से जुड़ी है. बोहरा ने अपने स्तर पर बैलगाड़ी से पत्थर लाकर तेजाजी महाराज के मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया था. समय के साथ यह पहल धार्मिक परंपरा में बदल गई और आज यह आयोजन क्षेत्र के प्रमुख मेलों में शामिल हो गया है. हर वर्ष मेले में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

तेजाजी की जीवनी पर आधारित मारवाड़ी खेल बना आकर्षण

तीन दिवसीय मेले के दौरान प्रतिदिन लोकदेवता वीर तेजाजी महाराज की जीवनी पर आधारित पारंपरिक मारवाड़ी खेल का आयोजन किया जा रहा है. ग्राम पंचायत के तत्वाधान में भगवती वीर तेजाजी खेल पार्टी, लसाड़िया कला के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है.

खेल में तेजाजी महाराज, छोगाजी, सुंदर बाई गुजरी और बासकराजा सहित विभिन्न पात्रों का अभिनय कलाकारों द्वारा किया जा रहा है. पारंपरिक वेशभूषा और लोक शैली में प्रस्तुत किए जा रहे खेल को देखने के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

मेले में धार्मिक आयोजन के साथ ग्रामीण संस्कृति की झलक

मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, झूले, मनोरंजन के साधन और विभिन्न व्यापारिक स्टॉल लगाए गए हैं. मेले में ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है. शाम होते ही मेला परिसर में श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की भीड़ बढ़ रही है. भोपाजी रामप्रसाद कुम्हार, ग्राम मंच का संचालन महेश पाराशर ने किया.

कार्यक्रम में लालकृष्ण सेन, ओम बढ़िया, सुरेंद्र प्रताप सुवालका, सावर भील, कैलाश गुर्जर, सूरज राव, महेश प्रजापत, महावीर जाट, चैनसुख माणमया, घनश्याम जोशी, राजू बलाई, मुकेश बलाई, हीरालाल गाडरी, शंकर तेली, गायत्री वैष्णव, अनीता गहलोत, ओमा स्वर्णकार, मेट संघ अध्यक्ष बालू सोनी, ललित भट्ट, रमेश भाट, ओम सारस्वत, कुलदीप व्यास, भंवर मेघवंशी, सुरेश तड़बा सहित पंचायत प्रशासकीय समिति के सदस्य एवं ग्रामीण मौजूद रहे.

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्व. चौथमल बोहरा की पहल से शुरू हुई तेजाजी मेले की यह परंपरा अब मांडल की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है. तीन दिनों तक चलने वाले मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ और लोक संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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