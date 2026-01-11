Bhilwara News: मां ने ही मार डाले अपने दो मासूम बच्चे, लोहे के सरिए से किया वार

Bhilwara Crime News: राजस्थान के भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ के मानपुरा में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई हैं, जहां एक मां ने अपने क्रूर हाथों से मासूम बेटा ओर बेटी की हत्या कर दी. बताया जा रहा हैं कि 8 साल की बालिका और 10 साल के बालक की लोहे के सरिए से हत्या की गई.

हत्या करने के बाद मां संजू देवी तेली अचेत हालत में हो गई और घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया और गांव मे सनसनी फैल गई. सूचना पर मांडलगढ़ थाना पुलिस मानपुरा में घटना स्थल पर पहुंची. अचेत हुई हत्या की आरोपी महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है.

पुलिस ने वारदात के साक्ष्य जुटाने के लिए भीलवाड़ा से FSL टीम को मौके पर बुलाया है. दोनों मासूम बच्चों की हत्या की वजह तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है.