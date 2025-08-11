Zee Rajasthan
mobile app

Bhilwara News : जामल की झोपड़ियां गांव का 1 करोड़ वाला स्कूल बना खतरनाक, टपकती छत और दीवारों में सीलन

Bhilwara News : राजस्थान के भीलवाड़ के मांडलगढ़ के एक गांव के स्कूल की दुर्दशा पहली बारिश में ही दिखने लगी थी, वो बात अलग है कि स्कूल को बनाने में 1 करोड़ की लग लगे लेकिन हालात रत्ती भर के नहीं है, और डर के साए में गरीबों के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Aug 11, 2025, 12:03 IST | Updated: Aug 11, 2025, 12:18 IST

Trending Photos

Artificial Rain In Rajasthan: राजस्थान में कल नकली बादलों से होगी असली पानी की बारिश, जानें क्या है इसका प्रोसेस
7 Photos
Rajasthan news

Artificial Rain In Rajasthan: राजस्थान में कल नकली बादलों से होगी असली पानी की बारिश, जानें क्या है इसका प्रोसेस

राजस्थान के इस महल में हो चुकी है कई फिल्मों की शूटिंग, देखें भव्य तस्वीरें…
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान के इस महल में हो चुकी है कई फिल्मों की शूटिंग, देखें भव्य तस्वीरें…

कोटा का एकमात्र मंदिर, जहां एक साथ होते हैं 525 शिवलिंगों के दर्शन! देखें ये तस्वीरें…
7 Photos
rajasthan temple

कोटा का एकमात्र मंदिर, जहां एक साथ होते हैं 525 शिवलिंगों के दर्शन! देखें ये तस्वीरें…

क्या आप जानते हैं कि मारवाड़ का कौन-सा राजा मुगलों के लिए था सबसे बड़ा खतरा?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि मारवाड़ का कौन-सा राजा मुगलों के लिए था सबसे बड़ा खतरा?

Bhilwara News : जामल की झोपड़ियां गांव का 1 करोड़ वाला स्कूल बना खतरनाक, टपकती छत और दीवारों में सीलन

Bhilwara News : मांडलगढ़ के जालम की झोंपड़ियां गाँव में स्कूल की नई बिल्डिंग पर जिला शिक्षा विभाग की निगरानी और ठेकेदार के घटिया निर्माण पर छात्र और अभिभावक कई गम्भीर सवाल खड़े कर रहे हैं, और सम्भावित हादसे को लेकर दहशत में भी हैं, जालम की झोंपड़ियां गाँव मे कक्षा 1 से 12 वीं तक के लिए एक करोड़ की लागत से बन रहे सरकारी स्कूल भवन की छत पहली बारिश में टपकने लगती हैं.

स्कूल के फर्श में घटिया स्टोन लगाने के साथ दीवारों में सीलन भी आ चुकी है, घटिया निर्माण सामग्री से बनी स्कूल बिल्डिंग पर छात्रों के अभिभावकों ने प्रदर्शन कर अधिकारियों को ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की हैं, लेकिन कोई समाधान होता नजर नहीं आया हैं.

ग्रामीणों का आरोप हैं कि जिला समग्र शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसरों और ठेकेदार की मिलीभगत से स्कूल बिल्डिंग के कंट्रक्शन कमजोर होने के साथ ही स्कूल बिल्डिंग निर्माण की निर्धारित तिथि 3 माह पहले ही समाप्त हो गई हैं, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य अभी तक चल रहा हैं, अधिकारियों ने नियत तिथि गुजर जाने के बावजूद ठेकेदार पर फाइन तक नहीं लगाया हैं.

वहीं गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं किए जाने को लेकर हाल ही में झालावाड़ जिले में हुए हादसे से भी सबक नहीं लिया जा रहा हैं, ऐसे में सरकारी स्कूल बिल्डिंग निर्माण से जुड़े जिम्मेदार अफसरों की भूमिका सन्देह के घेरे में आती नजर आ रही हैं. स्कूली छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हैं.

Trending Now

ये हाल तब हैं जब झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे में कई बच्चों की जान जा चुकी है. और शिक्षा विभाग एक्टिव मोड पर सभी जर्जर स्कूलों के लिए दिशा निर्देश तक जारी कर चुका है.लेकिन ये तो 1 करोड़ की लागत से बनता सरकारी स्कूल है यहां सीलन और टपकती छत कैसे हो सकती है ? उम्मीद है खबर के बाद हालात में सुधार होगा.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news