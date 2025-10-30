भीलवाड़ा में MDS यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही! हिंदी साहित्य के पेपर में आ गए स्किल पेपर के सवाल

Bhilwara News: एमडीएस यूनिवर्सिटी की ओर से ली जाने वाली परीक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आई है. बी ए के फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी साहित्य का पेपर बुधवार को हुआ. इस पेपर में 12 दिन बाद यानी 11 नवम्बर को होने वाले पेपर 'स्किल' के सवाल हिंदी साहित्य के पेपर में आ गए.

जैसे ही विद्यार्थियों ने हिंदी के पेपर में स्किल पेपर के सवाल देखें उनके होश उड़ गए. उन्होंने कॉलेज के टीचर्स को इस बारे में अवगत कराया लेकिन टीचर का शुरुआती तौर पर यही कहना था एक बार तो आपको पेपर देना होगा. उसके बाद आप अपनी शिकायत एमडीएस यूनिवर्सिटी को कॉलेज के प्रिंसिपल के मार्फत भेज सकते हैं.

स्टूडेंट्स को मजबूरन पेपर की अवधि के दौरान विद्यार्थियों को बैठकर पेपर देना पड़ा. उसके बाद भीलवाड़ा जिले के करीब 2000 स्टूडेंट्स ने अपने-अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को शिकायत दर्ज कराई. यह शिकायत एमडीएस यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को भेज दी गई है. लेकिन अभी तक हिंदी साहित्य के पेपर को निरस्त करने संबंधी किसी भी तरह की घोषणा नहीं की गई है.

आपको बता दें कि एम डी एस यूनिवर्सिटी के अधीन 4 जिलों यानी अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक के कॉलेज आते हैं. ऐसे में कितने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ धोख़ा किया गया है. भीलवाड़ा के एम एल वी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ संतोष आनंद ने बताया कि यूनिवर्सिटी के वी सी सुरेश चंद्र अग्रवाल ने यूनिवर्सिटी की गलती मानी है. उन्होंने कहा कि आप लिखित में शिकायत भेज दीजिये उस पर फैसला करेंगे.

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के नेतृत्व में स्पेशल इनटेंसिव रिविजन कार्यक्रम की शुरुआत जिलेभर में कर दी गई है. इस कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम के तहत सभी मतदाताओं की पहचान और उनका आइडेंटिफिकेशन का कार्य कराया जा रहा है. कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रहें तथा अपात्र मतदाता वोटर लिस्ट के अंदर शामिल न रहें. इस पूरे कार्यक्रम को करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुए है. उसके तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

क्या है कार्यक्रम की समय सीमा

इस कार्यक्रम में एक समय सीमा तय है. सबसे पहले पीप्रेशन और ट्रेनिंग का फैज है. जो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा. जिसमें बीएलओं, बीएलओ सुपरवाइजर, पीआरओ को तैयारी करवाई जा रही है. इसके पश्चात इनओग्रेशन फेज का कार्यक्रम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा. इसमें मतगणना प्रपत्र सभी घरों में सभी मतदाताओ को वितरित किये जायेगे. सभी मतदाताओं को इस प्रपत्र में अपनी उपस्थिति वेरीफाई कर दस्तावेजों के साथ वापस जमा करानी होगी. उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगा. उसके बाद क्लेम और आपत्तियां का पीरियड़ रहेगा.

