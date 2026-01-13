Zee Rajasthan
भीलवाड़ा में बेखौफ लुटेरे! घर के बाहर व्यापारी से स्कूटी और 4 लाख रुपये की लूट, CCTV में कैद बदमाश

Rajasthan Crime News: भीलवाड़ा के शास्त्रीनगर में बदमाशों ने व्यापारी नारायण दास को घर के बाहर धक्का देकर 4 लाख रुपये और स्कूटी लूट ली. दो बाइकों पर आए 5 बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 13, 2026, 01:24 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 01:24 PM IST

भीलवाड़ा में बेखौफ लुटेरे! घर के बाहर व्यापारी से स्कूटी और 4 लाख रुपये की लूट, CCTV में कैद बदमाश

Bhilwara News: वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के पॉश इलाके शास्त्रीनगर में सोमवार रात लुटेरों ने दुस्साहस दिखाते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया. दो बाइकों पर सवार होकर आए पांच नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी को उसके घर के ठीक बाहर निशाना बनाया और 4 लाख रुपये की नकदी सहित स्कूटी लूटकर फरार हो गए. इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था और व्यापारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वारदात का तरीका
पुलिस के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में गोल प्याऊ चौराहे के पास 'साई बाबा जनरल स्टोर' चलाने वाले नारायण दास मगनानी सोमवार रात अपनी दुकान मंगल कर स्कूटी से घर लौट रहे थे. जैसे ही व्यापारी शास्त्रीनगर स्थित अपने मकान के पास पहुंचे, पीछे से दो बाइकों पर पीछा कर रहे पांच बदमाशों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी. बदमाशों ने व्यापारी को स्कूटी समेत सड़क पर धक्का दे दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े. व्यापारी संभल पाते, इससे पहले ही लुटेरे करीब 4 लाख रुपये से भरी स्कूटी की डिक्की समेत वाहन लेकर रफूचक्कर हो गए.

पुलिस की कार्रवाई
वारदात की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. व्यापारी नारायण दास ने बताया कि डिक्की में दुकान की दिनभर की कमाई और अन्य जरूरी नकद राशि (कुल 4 लाख रुपये) रखी हुई थी. पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के वीडियो खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि बदमाशों के भागने के रूट और उनकी पहचान की जा सके. घटना के तुरंत बाद पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी गई, लेकिन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे.

पुलिस का पक्ष
थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा, "हमने मामला दर्ज कर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है. व्यापारी ने 4 लाख रुपये की राशि लूटे जाने की जानकारी दी है. पुलिस की टीमें संदिग्धों का पीछा कर रही हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

भीलवाड़ा के व्यस्ततम बाजार से घर तक व्यापारी का पीछा कर लूट की इस वारदात ने स्थानीय व्यापारियों में दहशत पैदा कर दी है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या किसी ने दुकान से ही रेकी शुरू की थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

